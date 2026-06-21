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झारखंड के 7 जिलों में होगी झमाझम बारिश, तूफानी हवाओं का ऑरेंज अलर्ट

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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 झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अगले दो दिनों तक प्रदेश के 7 जिलों में तेज बारिश के साथ ही तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी रहेगा।

झारखंड के 7 जिलों में होगी झमाझम बारिश, तूफानी हवाओं का ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने रांची समेत झारखंड के अधिकांश हिस्सों में अगले दो दिनों यानी 21 और 22 जून तक मौसम का मिजाज लगभग वर्तमान परिदृश्य जैसा ही रहेगा। रांची के मौसम विभाग ने इस दौरान झारखंड के 7 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि, मंगलवार से बादल छंटने और तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह सहित कोल्हान और संताल परगना के सभी जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश की आशंका जताई गई है। इस दौरान तेज बारिश के साथ तूफानी हवाओं के बाद तापमान में कमी देखने को मिलेगी।

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पश्चिमी क्षेत्र में कम असर

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पलामू संभाग समेत राज्य के 7 पश्चिमी जिलों में इस मौसमी बदलाव का असर कम रहेगा। यहां आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और सिर्फ कुछ ही स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है।

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मुख्य बदलाव

मौसम विभाग ने झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि मॉनसून से पूरे झारखंड राज्य में आंशिक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके चलते हवा गिरेगी और तापमान में एक-दो डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है।

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23 तक कुछ और जगह मानसून की एंट्री

मौसम वैज्ञानिक के.के. मंडल के अनुसार अगले दो दिन तक अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। रांची के साथ संताल व कोल्हान संभाग कुछ राज्यों पर बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद बादल हल्के होंगे। 23 जून तक राज्य के कुछ और हिस्सों में मानसून की एंट्री की उम्मीद है। इस दौरान घने बादल छाने के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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