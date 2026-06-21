झारखंड के 7 जिलों में होगी झमाझम बारिश, तूफानी हवाओं का ऑरेंज अलर्ट
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अगले दो दिनों तक प्रदेश के 7 जिलों में तेज बारिश के साथ ही तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी रहेगा।
Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने रांची समेत झारखंड के अधिकांश हिस्सों में अगले दो दिनों यानी 21 और 22 जून तक मौसम का मिजाज लगभग वर्तमान परिदृश्य जैसा ही रहेगा। रांची के मौसम विभाग ने इस दौरान झारखंड के 7 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि, मंगलवार से बादल छंटने और तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह सहित कोल्हान और संताल परगना के सभी जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश की आशंका जताई गई है। इस दौरान तेज बारिश के साथ तूफानी हवाओं के बाद तापमान में कमी देखने को मिलेगी।
पश्चिमी क्षेत्र में कम असर
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पलामू संभाग समेत राज्य के 7 पश्चिमी जिलों में इस मौसमी बदलाव का असर कम रहेगा। यहां आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और सिर्फ कुछ ही स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है।
मुख्य बदलाव
मौसम विभाग ने झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि मॉनसून से पूरे झारखंड राज्य में आंशिक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके चलते हवा गिरेगी और तापमान में एक-दो डिग्री की गिरावट दर्ज हो सकती है।
23 तक कुछ और जगह मानसून की एंट्री
मौसम वैज्ञानिक के.के. मंडल के अनुसार अगले दो दिन तक अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। रांची के साथ संताल व कोल्हान संभाग कुछ राज्यों पर बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद बादल हल्के होंगे। 23 जून तक राज्य के कुछ और हिस्सों में मानसून की एंट्री की उम्मीद है। इस दौरान घने बादल छाने के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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