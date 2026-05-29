आज बदल जाएगा झारखंड का मौसम, इन जिलों में होगी झमाझम बारिश; भीषण गर्मी से मिलेगी राहत
झारखंड में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम के बदले मिजाज के कारण राजधानी रांची और पलामू समेत राज्य के विभिन्न शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है।
झारखंड में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम के बदले मिजाज के कारण राजधानी रांची और पलामू समेत राज्य के विभिन्न शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। झारखंड के विभिन्न जिलों में गुरुवार को मौसम बदलने से अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। गर्मी से झुलस रहे पलामू और राजधानी रांची समेत कई शहरों के निवासियों को इससे बड़ी राहत मिली है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले तीन दिनों के भीतर राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे आने वाले दिनों में गर्मी का असर काफी कम हो जाएगा। राज्य के कई इलाकों में शुक्रवार से तीन दिनों के लिए तेज हवा व गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं।
न्यूनतम पारा नीचे आया
रांची का पारा बुधवार के मुकाबले गुरुवार को 1.4 डिग्री गिरकर 36.4 डिग्री रहा। वहीं, अधिकांश जिलों के तापमान में एक से दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, रांची समेत जमशेदपुर, बोकारो आदि जिलों में तीन से चार डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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