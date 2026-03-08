आज बदल जाएगा झारखंड का मौसम, रांची समेत कई जिलों में होगी झमाझम बारिश; पूरे हफ्ते का हाल
झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार को बादल छाने के साथ ही तेज बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ जगहों पर तूफानी हवा और गरज के साथ वज्रपात की घटनाएं हो सकती हैं।
झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार को बादल छाने के साथ ही बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ जगहों पर तूफानी हवा और गरज के साथ वज्रपात की घटनाएं हो सकती हैं। मौसम के इस बदलाव से तापमान में कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, यह स्थिति 11 मार्च तक कायम रह सकती है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
कहां कितना तापमान
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में वातावरण के ऊपरी सतह से नम हवाओं के प्रवेश से मौसम में बदलाव हो रहा है। वहीं, निचले वातावरण में पश्चिमी हवा कायम है। इससे आसमान में हल्के बादल छा रहे हैं। इधर, पिछले 24 घटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहे। रांची का अधिकतम पारा 31.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की वृद्धि हुई। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान मेदिनीनगर का 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कब तक खराब रहेगा मौसम
बता दें कि मौसम विभाग ने झारखंड में रांची समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, रांची समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक की भी संभावना बनी हुई है। इस दौरान अलर्ट जारी किया गया है और मौसम खराब होने पर खुले स्थानों पर नहीं रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड का मौसम 11 मार्च तक इसी तरह बना रहेगा, उसके बाद मौसम में बदलाव होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर