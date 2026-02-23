Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

झारखंड में बदलेगा मौसम; 2 दिन बारिश की चेतावनी, किन जिलों में बरसेंगे बदरा?

Feb 23, 2026 03:27 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, रांची
share Share
Follow Us on

Jharkhand Mausam: झारखंड में मौसम विभाग ने 23 और 24 फरवरी के लिए अलर्ट जारी किया है। इन 2 दिनों के दौरान झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 

झारखंड में बदलेगा मौसम; 2 दिन बारिश की चेतावनी, किन जिलों में बरसेंगे बदरा?

Jharkhand Weather: मौसम विभाग ने 2 दिन रांची समेत झारखंड के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जाएगा। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बादलों की आवाजाही रहेगी, जिससे अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

दो दिन मौसम रहेगा खराब

मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, 23 और 24 फरवरी को राज्य के निकटवर्ती मध्य भाग और दक्षिणी हिस्से में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इन हिस्सों के करीब 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

इन जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने दो दिनों के दौरान पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावा मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा और धनबाद में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है।

कैसा रहेगा तापमान?

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना जताई है। इसके बाद अगले तीन दिनों तक यानी 25, 26 और 27 फरवरी को तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। 25 और 26 फरवरी को झारखंड के विभिन्न हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा।

अधिक रह सकता है तापमान

उत्तर-पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों में इस हफ्ते तापमान बढ़ेगा और कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है जबकि 26 फरवरी से एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा और 24 फरवरी तक पंजाब के कुछ इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा।

नया सिस्टम बंगाल में भी कराएगा बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम के कारण करीब 3 महीने के बाद मंगलवार को कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में आखिरी बार नवंबर में बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने मंगलवार को कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम जिलों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के चमक साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 9 मेट्रो स्टेशनों के नामों में फेरबदल; दो के पूरी तरह बदले नाम
ये भी पढ़ें:नमो भारत ट्रेन की शुरुआत; दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम तक किराए की डिटेल
ये भी पढ़ें:पूर्व BJP सांसद जौनापुरिया ने नाम पूछ मुस्लिम महिला नहीं दिया कंबल, VIDEO वायरल
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Jharkhand News Weather Weather News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।