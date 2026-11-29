रांची समेत झारखंड के चार जिलों रांची, गुमला, खूंटी और लातेहार में शुक्रवार को पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राज्य के अधिकांश शहरों के न्यूनतम तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री नीचे आ गए। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे है।

झारखंड की राजधानी रांची समेत इसके आसपास के जिलों में ठंड अपना तेजी से असर दिखाने लगी है। मौसम के बदल रहे इस रुख के बीच अधिकांश शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। शुक्रवार को रांची का न्यूनतम तापमान पहली बार इस सीजन के शुरुआत में ही 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे की तुलना में करीब तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ राजधानी का पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा पड़ोसी के जिले खूंटी का तापमान भी 10 डिग्री से नीचे जाकर 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। दोनों जगह के तापमान की बात करें तो ये सामान्य से करीब दो डिग्री तक नीचे चल रहे हैं।

सुबह के समय छा रहा कुहासा राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकांश शहरों के अधिकतम तापमान अब 30 डिग्री से नीचे चल रहा है। राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम का 28.4 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार का 7.5 डिग्री दर्ज किया गया है। तापमान गिरने से रांची और आसपास के क्षेत्रों ने सुबह के समय कुहासा छा रहा है। शुक्रवार को सुबह में कुहासे के चलते दृश्यता करीब एक हजार मीटर रही। लेकिन धूप निकलने के एक घंटे बाद कुहासा काफी हद तक कम हो गया।

मैदानी भाग से आ रही सर्द हवा रात का गिरा रही पारा मौसम विज्ञानियों के अनुसार झारखंड का मौसम पूरी तरह साफ हो चुका है और देश के उत्तर-पश्चिमी भाग से निर्बाध गति से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिससे ठंड बढ़ रही है। रात में ठंड बढ़ने से सुबह के शुरुआती घंटों में कई जिलों में कुहासा भी छा रहा है। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले तीन दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। राजधानी रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य का मौसम पूरी तरह साफ है। ऐसे में पश्चिमोत्तर की शुष्क और ठंडी हवा झारखंड की ओर आ रही है। मैदानी भाग से आ रही सर्द हवा के चलते रात का पारा तेजी से गिर रहा है। ऐसे में अब रात के समय मौसम अधिक सर्द रह रहा है। वहीं अगले पांच दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।