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झमाझम बारिश के साथ चलेगी तूफानी हवा, गिरेंगे ओले; झारखंड में 3 दिन ऑरेंज अलर्ट

Mar 19, 2026 06:54 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक झारखंड में झमाझम बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तूफानी हवाएं भी चलेंगी। 

झमाझम बारिश के साथ चलेगी तूफानी हवा, गिरेंगे ओले; झारखंड में 3 दिन ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Mausam: झारखंड में अगले तीन दिन तक आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंधी की रफ्तार 70 किमी प्रति घंटा हो सकती है। वहीं राज्य के विभिन्न भागों में कहीं कहीं वज्रपात गिरने की चेतावनी जारी की गयी है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। इस दिन सामान्य रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान रांची समेत पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गयी है।

इन जिलों में तेज बारिश के साथ चलेंगी तूफानी हवाएं

राज्य में अगले तीन दिनों के दौरान देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड़्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, कोडरमा, बोकारो, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग एवं रांची मे कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ 70 प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलने के साथ बारिश हो सकती है। जबकि शेष जिलों में ओलावृष्टि की संभावना कम है। लेकिन आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है।

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तापमान में गिरावट आएगी

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान रांची समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक 15 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं रांची, रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार आदि जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। विभाग के अनुसार राज्य में अगले दो दिनों के बाद अधिकतम तापमान दो से तीन डिग्री गिरने की संभावना है।

किसानों की बढ़ी चिंता

ओलावृष्टि के पूर्वानुमान से खेती किसानी को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। इसमें दलहन, तिलहन के मटर और दलहन तथा सब्जियों के फसलों और उसके फूल व फलों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। आंधी तूफान से आम के मंजर को पहले ही नुकसान पहुंचा है।

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मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश के केंद्रीय भाग और यूपी के पूर्वी हिस्से पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ मध्य प्रदेश के सिस्टम से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक निम्न दबाव क्षेत्र है। इससे राज्य में अगले चार दिन तक मौसम बदलाव का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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