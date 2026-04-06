झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 10 जिलों में 3 दिन होगी झमाझम बारिश; ओले भी गिरेंगे
झारखंड के कई जिलों में सोमवार से आठ अप्रैल तक आंधी-बारिश का अनुमान है। इस दौरान हवा की रफ्तार 60 किलो मीटर प्रतिघंटे तक रह सकती है। कई जिलों के लिए ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।
Jharkhand Weather: झारखंड के कई जिलों में सोमवार से आठ अप्रैल तक आंधी-बारिश का अनुमान है। इस दौरान हवा की रफ्तार 60 किमी प्रतिघंटे तक रह सकती है। कई जिलों के लिए ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम में यह बदलाव बंगाल के गांगेय क्षेत्र से तेलंगना तक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की वजह से हो रहा है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
झारखंड के मौसम को लेकर अपडेट देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सोमवार को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले में ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं मंगलवार को रांची, पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, रामगढ़, बोकारो, खूंटी, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह में ओलावृष्टि हो सकती है। जबकि बुधवार को रांची समेत संताल परगना और कोल्हान के सभी जिलों के साथ खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग में ओले गिर सकते हैं।
अधिकतम तापमान एक से सात डिग्री तक गिरा
पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ जिलों में बारिश हुई। इसमें रामगढ़ में 21 मिमी, बरही में 12.4, चाकुलिया में 8.6 मिमी समेत रांची, सिमडेगा, चाईबासा, बोकारो, कोडरमा आदि जिले शामिल हैं। इससे अधिकतम तापमान एक से सात डिग्री तक नीचे गिर गया। रांची का अधिकतम पारा करीब दो डिग्री गिर 32.7 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान दो डिग्री गिर कर 18.8 डिग्री पर आ गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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