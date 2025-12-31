Hindustan Hindi News
झारखंड में शीतलहर का कहर! रांची समेत चार जिलों में येलो अलर्ट

झारखंड में शीतलहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक नीचे आ चुका है। मंगलवार को भी रांची समेत चार जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

Dec 31, 2025 07:23 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में शीतलहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक नीचे आ चुका है। मंगलवार को भी रांची समेत चार जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। मंगलवार को रांची का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री नीचे आ गया। यह इस सीजन में राजधानी का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। वहीं, कांके में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा की गति 1.6 किमी प्रतिघंटे रिकॉर्ड की गई। ठंडी हवा चलने से सुबह और शाम में कनकनी रही। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग के वैज्ञानिक रमेश कुमार के अनुसार, न्यूनतम तापमान के कारण शीतलहर और ठंड रहेगी।

दूसरी ओर, मौसम विभाग के अनुसार, रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा में अगले 24 घंटे के दौरान शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तरी भाग स्थित 12 जिलों में घना कुहासा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले चार दिनों तक ठंड और कनकनी से राहत की उम्मीद नहीं है।

मैकलुस्कीगंज का पारा 5 डिग्री पहुंचा

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव झारखंड के उत्तरी हिस्सों तक कायम है। लेकिन, रांची समेत अन्य हिस्सों पर इसका प्रभाव कम है। यही कारण है कि राज्य के उत्तरी भागों को छोड़कर शेष झारखंड में सर्द हवा के कारण ठंड और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर, मैकलुस्कीगंज में लगातार तापमान का उतार-चढ़ाव जारी है। मैकलुस्कीगंज में मंगलवार को पांच डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहा। मंगलवार की सुबह 10 बजे तक पूरे मैकलुस्कीगंज क्षेत्र में कुहासा छाया रहा। दिन में भी लोग वाहनों की लाइट जलाकर चलने को मजबूर थे। दिन भर शीतलहरी चलने से लोगों को परेशानी हुई। दोपहर में धूप निकलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन, शाम में ठंडी हवा चलने से कनकनी फिर बढ़ा दी।

विमान रद्द, विलंब से यात्री परेशान

रांची एयरपोर्ट पर मंगलवार को भी तीन विमान रद्द रहे। वहीं, कई विमान विलंब से आए। इससे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री परेशान रहे। विलंब होनेवाले विमानों में सुबह 7:10 बजे कोलकाता जाने वाला विमान 9:10 बजे, 8:55 बजे बेंगलुरु जाने वाला विमान 11 बजे और 9:30 बजे हैदराबाद जाने वाला विमान 10:45 बजे रवाना हुआ। जबकि, सुबह 10:05 बजे बेंगलुरु जाने वाला विमान 10:55 बजे और मुंबई जाने विमान आधा घंटा विलंब से उड़ान भरा। शाम में बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद जाने वाले विमान भी 30 मिनट से लेकर डेढ़ घंटे तक देरी से उड़ान भरी। यात्रियों ने कहा कि विमान रद्द होने से काफी परेशानी हुई।

