माइनस में पहुंच गया झारखंड का तापमान, इन 7 जिलों में चलेगी शीतलहर

संक्षेप: झारखंड में शनिवार को भी न्यूनतम तापमान के गिरने का सिलसिला जारी रहा। शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित किया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी पांच दिन तक कनकनी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 7 जिलों में शीतलहर भी चलेगी।

झारखंड में शनिवार को भी न्यूनतम तापमान के गिरने का सिलसिला जारी रहा। शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित किया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी पांच दिन तक कनकनी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। शनिवार को सर्दी का सितम ऐसा रहा कि रांची जिले के मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान माइनस एक डिग्री पर पहुंच गया। वहीं, राज्य में 7 जिलों का पारा पांच डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। खूंटी का न्यूनतम पारा 1.4 डिग्री रहा। इन सभी जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से छह डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कुहासा छट रहा है। केवल संताल परगना प्रमंडल के जिलों में सुबह के समय कोहरा छा रहा है। कोहरे के चलते देवघर में सुबह में दृश्यता 800 मीटर रही। मेदिनीनगर, चाईबासा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के अधिकांश जिलों में शीतलहर जारी है।

कई जिलों में न्यूनतम का तापमान सामान्य से करीब छह डिग्री नीचे चल रहा है। वहीं, अधिकतम तापमान भी औसत से एक से चार तक डिग्री तक नीचे है। लातेहार में अधिकतम तापमान 17.7 और न्यूनतम 8.0 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में शनिवार को आसमान में आंशिक बादल रहे। तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के मुकाबले करीब एक डिग्री की वृद्धि हुई है। वहीं, रात के दौरान सर्द हवा चलने के कारण के न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की कमी आई। अभी राज्य के मौसम में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है।