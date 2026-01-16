Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand mausam ka hal temperature goes wbelow than 1 degree
झारखंड में सर्दी का सितम! यहां 1 डिग्री से नीचे गिर गया तापमान; मौसम विभाग ने क्या बताया

झारखंड में सर्दी का सितम! यहां 1 डिग्री से नीचे गिर गया तापमान; मौसम विभाग ने क्या बताया

संक्षेप:

झारखंड में शीतलहर का सितम अभी भी बरकरार है। इसके चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा। झारखंड में 2 जिलों पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर अधिकांश का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है।

Jan 16, 2026 06:53 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में शीतलहर का सितम अभी भी बरकरार है। इसके चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा। झारखंड में दो जिलों पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर अधिकांश का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। गुरुवार को भी सुबह में सर्द हवा की रफ्तार तेज रही। कनकनी के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गुरुवार को गुमला का तापमान सबसे कम रहा। यहां का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ जिलों के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। रांची का तापमान 9.0 डिग्री रहा। वहीं, जिले के कांके इलाके में तापमान 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, झारखंड में अगले पांच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री तक की वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि इस दौरान कुछ जिलों में शीतलहर की स्थिति रह सकती है।

अधिकांश जगह सुबह में अब कुहासे से राहत

राज्य में गुरुवार को कई जिलों में कड़ाके की ठंड रही। गुमला, बोकारो, पलामू, चाईबासा, खूंटी, हजारीबाग, सिमडेगा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा में शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। हालांकि सुबह में अब कुहासे से लोगों को राहत मिल रही है।

न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे

रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, अधिकांश जिलों में न्यूनतम पारा10 डिग्री से नीचे है। राज्य में अगले 5 दिन में न्यूनतम पारा में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है।

गुमला

खूंटी

मेदिनीनगर

बोकारो

हजारीबाग

सरायकेला

प.सिंहभूम

लातेहार

रांची

जमशेदपुर

पू सिंहभूम

0.8

2.7

3.7

4.9

5.2

6.1

6.5

6.9

9.0

9.1

10

पश्चिमी हवा कनकनी से दिलाएगी निजात

मौसम विभाग के अनुसार, अब झारखंड में उत्तरी हवा की जगह पश्चिमी हवा की गति बढ़ रही है। आने वाले दो से तीन दिनों में हवा में कनकनी कम होने की संभावना है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Weather News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।