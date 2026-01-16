झारखंड में सर्दी का सितम! यहां 1 डिग्री से नीचे गिर गया तापमान; मौसम विभाग ने क्या बताया

संक्षेप: झारखंड में शीतलहर का सितम अभी भी बरकरार है। इसके चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा। झारखंड में 2 जिलों पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर अधिकांश का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है।

Jan 16, 2026 06:53 am IST

झारखंड में शीतलहर का सितम अभी भी बरकरार है। इसके चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा। झारखंड में दो जिलों पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर अधिकांश का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। गुरुवार को भी सुबह में सर्द हवा की रफ्तार तेज रही। कनकनी के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा।

गुरुवार को गुमला का तापमान सबसे कम रहा। यहां का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ जिलों के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। रांची का तापमान 9.0 डिग्री रहा। वहीं, जिले के कांके इलाके में तापमान 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, झारखंड में अगले पांच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री तक की वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि इस दौरान कुछ जिलों में शीतलहर की स्थिति रह सकती है।

अधिकांश जगह सुबह में अब कुहासे से राहत राज्य में गुरुवार को कई जिलों में कड़ाके की ठंड रही। गुमला, बोकारो, पलामू, चाईबासा, खूंटी, हजारीबाग, सिमडेगा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा में शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। हालांकि सुबह में अब कुहासे से लोगों को राहत मिल रही है।

न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, अधिकांश जिलों में न्यूनतम पारा10 डिग्री से नीचे है। राज्य में अगले 5 दिन में न्यूनतम पारा में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है।

गुमला

खूंटी

मेदिनीनगर

बोकारो

हजारीबाग

सरायकेला

प.सिंहभूम

लातेहार

रांची

जमशेदपुर

पू सिंहभूम

0.8

2.7

3.7

4.9

5.2

6.1

6.5

6.9

9.0

9.1

10