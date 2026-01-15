Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand mausam ka hal ranchi weather yellow alert for cold wave
बदलने वाला है झारखंड का मौसम, 2 दिन बाद मिल जाएगी भीषण ठंड से राहत; यहां येलो अलर्ट

बदलने वाला है झारखंड का मौसम, 2 दिन बाद मिल जाएगी भीषण ठंड से राहत; यहां येलो अलर्ट

संक्षेप:

झारखंड में अगले 24 घंटे के बाद शीतलहर का असर कम होगा। वहीं, पछुआ हवा में बढ़ोतरी होगी। 2 दिनों के बाद तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है। संताल परगना और आसपास के जिलों में ठंड कम होगी। हालांकि, राज्य में पिछले 24 घंटे में ठंड और कनकनी बनी रही।

Jan 15, 2026 06:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

Jharkhand Weather Forecast: झारखंड में अगले 24 घंटे के बाद शीतलहर का असर कम होगा। वहीं, पछुआ हवा में बढ़ोतरी होगी। दो दिनों के बाद तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है। संताल परगना और आसपास के जिलों में ठंड कम होगी। हालांकि, राज्य में पिछले 24 घंटे में ठंड और कनकनी बनी रही। लोहरदगा और पाकुड़ को छोड़ अधिकांश जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कनकनी रही। सुबह में हल्का कुहासा रहा। राज्य में सबसे ठंडा जिला गुमला रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 1.8 डिग्री चला गया। जबकि, रांची के तापमान में पिछले 24 घंटे के मुकाबले करीब एक डिग्री की वृद्धि हुई। यहां का अधिकतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया।

रांची जिले में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण शीतलहर को लेकर जिला प्रशासन ने आम लोगों से सतर्कता बरतने को कहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जिले में न्यूनतम पारा 8 से 10 डिग्री पर बना हुआ है। हालांकि शीतलहर का येलो अलर्ट है।

ये भी पढ़ें:झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन 13 जिलों में चलेगी शीतलहर; IMD का येलो अलर्ट

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए ठंड से होने वाली बीमारियों जैसे सर्दी-खांसी, निमोनिया व हाइपोथर्मिया से बचाव अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा। प्रशासन के मुताबिक मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरी होने पर आगे भी आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

अभिभावक ध्यान दें : बच्चों को जल्दी न निकलने दें

जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपने बच्चों के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है। बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर ही घर से बाहर निकलने देने को कहा है। बीमार महसूस होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने और स्कूल जाने वाले बच्चों को सुबह अत्यधिक ठंड के समय जल्दी घर से नहीं निकालने देने का आग्रह किया गया है।

ये सावधानियां जरूरी

● ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें

● सुबह, शाम और रात के समय घर से बाहर न जाएं

● घने कोहरे में अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें

● घर में रहकर गर्म पेय पदार्थों सूप आदि का सेवन करें

● बुजुर्गों, छोटे बच्चों और बीमार लोगों का ध्यान रखें

● खुले में आग जलाकर ताप लेने से बचना चाहिए

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Weather News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।