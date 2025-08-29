झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 6 जिलों में होगी बहुत भारी बारिश; येलो अलर्ट

Jharkhand Mausam: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने रांची समेत 6 जिलों में बहुत भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

Jharkhand Mausam: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में शुक्रवार से मानसून जोर पकड़ेगा। घने बादल छाएंगे और कई जिलों में बारिश होगी। सात जिलों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन राज्य में कहीं-कहीं तेज हवा चलेगी। वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में शुक्रवार को सामान्य बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में पिछले दिनों बना निम्न दबाव क्षेत्र अब ओड़िशा को पारकर छत्तीसगढ़ के मध्य भाग पर केंद्रित है। इससे जुड़ा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आसपास के क्षेत्र में कायम है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। इसके अलावा मानसून ट्रफ झारखंड के दक्षिण से होकर ओड़िशा के कलिंगपट्टनम से होते हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी तक गुजर रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद बताया कि राज्य में शुक्रवार से मानसून सक्रिय होगा। शनिवार को रांची समेत सात जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले चार दिनों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात भी हो सकता है।