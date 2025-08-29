jharkhand mausam ka hal ranchi weather heavy rain alert in 6 districts झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 6 जिलों में होगी बहुत भारी बारिश; येलो अलर्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand mausam ka hal ranchi weather heavy rain alert in 6 districts

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 6 जिलों में होगी बहुत भारी बारिश; येलो अलर्ट

Jharkhand Mausam: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने रांची समेत 6 जिलों में बहुत भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 29 Aug 2025 06:15 AM
Jharkhand Mausam: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में शुक्रवार से मानसून जोर पकड़ेगा। घने बादल छाएंगे और कई जिलों में बारिश होगी। सात जिलों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिन राज्य में कहीं-कहीं तेज हवा चलेगी। वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में शुक्रवार को सामान्य बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में पिछले दिनों बना निम्न दबाव क्षेत्र अब ओड़िशा को पारकर छत्तीसगढ़ के मध्य भाग पर केंद्रित है। इससे जुड़ा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आसपास के क्षेत्र में कायम है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। इसके अलावा मानसून ट्रफ झारखंड के दक्षिण से होकर ओड़िशा के कलिंगपट्टनम से होते हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी तक गुजर रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद बताया कि राज्य में शुक्रवार से मानसून सक्रिय होगा। शनिवार को रांची समेत सात जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले चार दिनों के दौरान राज्य में कहीं-कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात भी हो सकता है।

राज्य में 29% और रांची में 61% अधिक बारिश

राज्य में पिछले 24 घंटे में पाकुड़ में 42.2 मिमी, रांची में 27.2, हजारीबाग में 20 मिमी बारिश हुई। राज्य में एक जून से लेकर 28 अगस्त तक 1007.4 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य वर्षापात 778.3 मिमी से 29 फीसदी अधिक है। वहीं, रांची में इस अवधि के दौरान 1280.6 मिमी बारिश हुई, जो 794.8 मिमी से 61 फीसदी अधिक है। इस दौरान भारी बारिश और बिजली गिरने के कारण प्रदेश में कई लोगों की मौत भी हुई है।