झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन 13 जिलों में चलेगी शीतलहर; 3 दिन येलो अलर्ट

संक्षेप:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र ने 14 से 16 जनवरी तक दोबारा शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर रांची समेत 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पहले की तरह कड़ाके की ठंड रहेगी।

Jan 13, 2026 07:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र ने 14 से 16 जनवरी तक दोबारा शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर रांची समेत 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पहले की तरह कड़ाके की ठंड रहेगी। इसका असर 13 जनवरी से दिखना शुरू हो जाएगा। इस दिन गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में कड़ाके की ठंड रहेगी।

14 से 16 जनवरी तक रांची के अलावा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम शीतलहर की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी तीन दिनों तक रांची में न्यूनतम तापमान छह डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 16 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी होगी। चेतावनी अवधि में सुबह में कोहरा रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ हो जाएगा। मौसम शुष्क रहेगा। जबकि, कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। ज्यादा ठंड सुबह और शाम के समय में लगेगी। शीतलहर का प्रकोप पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। ठंड हवा पश्चिमी-दक्षिणी छोर से झारखंड में प्रवेश कर रही है।

कांके क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कड़ाके की ठंड दर्ज की गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 3.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हवा की गति 4.4 किमी प्रतिघंटे रिकॉर्ड की गई, जिससे ठंड और बढ़ गई। वहीं, मैकलुस्कीगंज में सोमवार को ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ असर दिखाया, जब तापमान गिरकर एक डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोमवार की सुबह गोर्डन गेस्ट हाउस और लिटिल स्टार अकादमी में एक डिग्री तापमान मापा गया। सुबह घरों से बाहर निकलते ही लोगों को कड़ाके की ठंड और तेज कनकनी का सामना करना पड़ा। शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। ठंड से बचाव के लिए लोग सुबह और शाम अलाव जलाकर राहत पाने की कोशिश करते नजर आए।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
