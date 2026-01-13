झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन 13 जिलों में चलेगी शीतलहर; 3 दिन येलो अलर्ट

संक्षेप: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र ने 14 से 16 जनवरी तक दोबारा शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर रांची समेत 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पहले की तरह कड़ाके की ठंड रहेगी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र ने 14 से 16 जनवरी तक दोबारा शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर रांची समेत 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पहले की तरह कड़ाके की ठंड रहेगी। इसका असर 13 जनवरी से दिखना शुरू हो जाएगा। इस दिन गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में कड़ाके की ठंड रहेगी।

14 से 16 जनवरी तक रांची के अलावा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम शीतलहर की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी तीन दिनों तक रांची में न्यूनतम तापमान छह डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 16 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी होगी। चेतावनी अवधि में सुबह में कोहरा रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ हो जाएगा। मौसम शुष्क रहेगा। जबकि, कड़ाके की ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। ज्यादा ठंड सुबह और शाम के समय में लगेगी। शीतलहर का प्रकोप पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। ठंड हवा पश्चिमी-दक्षिणी छोर से झारखंड में प्रवेश कर रही है।