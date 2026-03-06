Hindustan Hindi News
कल से बदल जाएगा झारखंड का मौसम, होगी झमाझम बारिश; IMD ने क्या बताया

Mar 06, 2026 06:56 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आईएमडी ने प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ गरज और कहीं-कहीं वज्रपात की भी संभावना जताई है।

Jharkhand Weather: झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। लगातार तेजी से बढ़ रही गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। शुक्रवार को दोपहर के बाद अगले चार दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। शनिवार के बाद कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य में कहीं-कहीं वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

झारखंड के वेदर को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के आने से मौसम में यह बदलाव होगा। हालांकि रविवार के बाद यह सिस्टम बदलने की संभावना है।

कहां कितना तापमान

गुरुवार को रांची समेत विभिन्न जिलों में गर्मी रही। रांची समेत सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान बोकारो का 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 5.0 डिग्री से भी अधिक है। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री रहा, जो कि सामान्य है।

बता दें कि झारखंड में मॉनसून में जमकर बरसात हुई। इस दौरान कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई थी। फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद आई ठंड में झारखंड वालों को भीषण ठंड झेलनी पड़ी और अब उससे राहत मिलने के बाद एक बार फिर से तापमान नीचे जाने की संभावना है। हालांकि, तेजी से बढ़े तापमान के बाद होने वाली बारिश से लोगो को राहत मिलेगी। इस दौरान मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई है।

