झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन से फिर शुरू होगी भारी बारिश; अलर्ट जारी

Jharkhand Mausam: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने 13 अगस्त से झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में 13 अगस्त से मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगले तीन दिन के बीच रांची में हल्के से सामान्य दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि दो दिनों तक राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होगी, इसके बाद अलग-अलग जिलों में अलग-अलग दिन बारिश देखने को मिलेगी।

रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव से 13 और 14 को पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को कोल्हान के सभी जिलों के अलावा सिमडेगा, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी।