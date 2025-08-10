jharkhand mausam ka hal rain will start again in many districts yellow alert issue झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन से फिर शुरू होगी भारी बारिश; अलर्ट जारी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand mausam ka hal rain will start again in many districts yellow alert issue

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन से फिर शुरू होगी भारी बारिश; अलर्ट जारी

Jharkhand Mausam: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने 13 अगस्त से झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 06:28 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन से फिर शुरू होगी भारी बारिश; अलर्ट जारी

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य में 13 अगस्त से मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगले तीन दिन के बीच रांची में हल्के से सामान्य दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि दो दिनों तक राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होगी, इसके बाद अलग-अलग जिलों में अलग-अलग दिन बारिश देखने को मिलेगी।

रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव से 13 और 14 को पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को कोल्हान के सभी जिलों के अलावा सिमडेगा, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी।

पिछले 24 घंटे में 21.8 मिमी बारिश ओरमांझी में

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान दुमका के मसानजोर में 56 मिमी बारिश दर्ज की गई। रांची के ओरमांझी में 21.8 मिमी, रामगढ़ में 37 मिमी, धनबाद में 15.2 मिमी समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। राज्य में अब तक एक जून से लेकर नौ अगस्त तक 850.3 मिमी बारिश हो चुकी है। यह सामान्य औसत से 42 फीसदी अधिक है। हालांकि इस दौरान राज्य में 599.4 मिमी सामान्य बारिश होती है। रांची में इस अवधि में 1042.1 मिमी बारिश हुई। जो सामान्य वर्षापात 619.3 मिमी से 68 प्रतिशत ज्यादा है।