झारखंड के 16 जिलों में होगी झमाझम बारिश, तेज हवाओं के होगा वज्रपात; IMD का ऑरेंज अलर्ट
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाओं और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश पलामू में हुई है।
Jharkhand Mausam: झारखंड में मानसून सक्रिय हो चुका है। मानसून ट्रफ देश के अंदर सूरत, इंदौर, सागर, सिद्धि, आजमगढ़, अयोध्या, बरेली, देहरादून, मंडी से होकर गुजर रहा है। राजधानी समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुछ जिलों में भारी बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पलामू में हुई। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले तीन दिनों के दौरान मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान पूरे राज्य में बारिश होगी। जबकि, कहीं-कहीं भारी बारिश होने पूर्वानुमान है।
इन जिलों में होगी झमाझम बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार और बुधवार को सरायकेला खरसांवा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में भारी बारिश के होने के आसार हैं। राज्य में कहीं-कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात भी हो सकती है। पूरे राज्य में तेज हवा और बारिश के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, पलामू, बोकारो और लातेहार में बारिश हुई। इसमें पलामू में सबसे ज्यादा बारिश 67.4 मिमी दर्ज की गई।
राज्य में 54 और रांची में 26 फीसदी कम बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले सोमवार से लेकर अब तक बारिश होने के बाद मानसून में सुधार आया है। एक जून से लेकर अब तक बारिश में कमी महज 54 फीसदी रह गयी है। एक से 30 जून तक राज्य में अब तक 86.5 मिमी बारिश हुई, जो कि 189.5 से 54 फीसदी कम है। वहीं, रांची में एक जून से लेकर अब तक 146.9 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 197.6 मिमी से 26 फीसदी कम है।
24 घंटे में छह डिग्री नीचे गिरा पारा
बारिश होने से राज्य के विभिन्न जिलों के तापमान में कमी आयी है। इसमें अधिकतम के पारे में दो से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब दो डिग्री नीचे है। पिछले 24 घंटे के दौरान यह करीब छह डिग्री नीचे गिरकर 28.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री रहा। बारिश से पलामू के तापमान में तीन डिग्री की कमी आयी। यहां अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री न्यूनतम 24.4 डिग्री दर्ज किया गया।
जिलों के तापमान
जिला अधिकतम न्यूनतम
रांची 28.4 22.5
जमशेदपुर 32.4 24.8
मेदिनीनगर 36.6 24.4
बोकारो 34.1 25.6
चाईबासा 29.8 24.2
झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले तीन दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता बढ़ेगी और रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होगी। इसमें रांची समेत 14 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान तेज हवा के साथ कहीं-कहीं वज्रपात भी हो सकती है।
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