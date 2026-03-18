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झारखंड के इन जिलों में हुई झमाझम बारिश, तूफानी हवाओं के साथ गिरे ओले; येलो अलर्ट जारी

Mar 18, 2026 07:28 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है।

झारखंड के इन जिलों में हुई झमाझम बारिश, तूफानी हवाओं के साथ गिरे ओले; येलो अलर्ट जारी

Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम कौ लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।राज्यभर के मौसम में बदलाव का दौर जारी है, जो और चार दिन तक बना रहेगा। मंगलवार को भी रांची, गुमला समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। इससे सब्जियों और फसलों को काफी क्षति पहुंची। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

रांची में कैसा रहेगा मौसम

रांची समेत राज्य के कई जिलों में अगले चार दिनों के दौरान हल्के बादल छाए रहेंगे। आंधी के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। कहीं-कहीं वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, बादल-बारिश के कारण अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट के आसार हैं।

कहां-कहां हुई बारिश

गुमला जिले के भरनो प्रखंड में करीब 45 मिनट तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इससे सैकड़ों एकड़ जमीन पर लगीं सब्जियों समेत गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। वहीं लोहरदगा में आंधी से हुटाप के पास एक विशाल पेड़ गिर गया। इससे लोहरदगा-किस्को मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। इसके साथ ही कई जिलों में तेज बारिश और आंधी के साथ ओले गिरे। ओले गिरने और तेज हवाओं के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।

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मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक बारिश 37.2 मिलीमीटर पूर्वी सिंहभूम में हुई। पश्चिमी सिंहभूम 9.6 मिमी, रांची में 4.8 मिमी, धनबाद में 4.6 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा सिमडेगा, रामगढ़ में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर बारिश की संभावना जताई है।

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क्या बोला मौसम विभाग

मौसम विभाग, रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले दिनों में अधिकतम पारा में तीन डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। इस मौसम बदलाव का असर पलामू और आसपास के क्षेत्रों कम रह सकता है।

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बता दें कि झारखंड के साथ ही देश के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा के साथ ही राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बारिश का असर देखने को मिला है। इस दौरान तेज गर्मी झेल रहे इलाकों में तापमान में गिरावट से राहत भी मिली है। हालांकि, फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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