झारखंड में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, आंधी-तूफान के साथ जमकर हुई बारिश; अगले 2 कैसा रहेगा मौसम

Feb 25, 2026 07:09 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। सोमवार रात घाटशिला के साथ अन्य इलाकों में हुई तेज बारिश और आंधी-तूफान के कारण तापमान में हल्की गिरावट आई है। इससे शाम के समय ठंड का भी एहसास हो रहा है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। सोमवार रात हुई तेज बारिश और आंधी-तूफान के कारण तापमान में हल्की गिरावट आई है। इससे शाम के समय ठंड का भी एहसास हो रहा है। हालांकि, दिन में मौसम अन्य दिनों की तरह सामान्य रहा। अधिकतम तापमान में लगभग तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

कहां बारिश की संभावना

मंगलवार को शहर का अधिकतम पारा 31.2 और न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री रहा। वहीं, सोमवार को अधिकतम पारा 33.8 और न्यूनतम पारा 31.2 दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक कुमार ने बताया कि पश्चमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिला। जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को बादल छा सकते हैं। बारिश होने का भी अनुमान है।

घाटशिला में आंधी-तूफान, जमकर हुई बारिश

घाटशिला में पिछले 24 घंटे में दो बार आंधी-तूफान आया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और बिजली गुल रही। बाजार में कई साईन बोर्ड उखड़ गए। पहले सोमवार रात साढ़े ग्यारह बजे और फिर मंगलवार शाम 5.45 बजे तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई। जानकारों का कहना है कि इस बारिश से आम और सहजन की फसल को काफी लाभ मिलेगा, हालांकि तेज हवा से पेड़ों के फूल अधिक गिर गए।

