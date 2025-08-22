झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, लगातार 5 दिन होगी बारिश; ऑरेंज अलर्ट जारी

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दिनों तक झारखंड के अलग-अलग इलाकों में तेज बारिश होगी। इस दौरान बिजली कड़कने और तेज हवाओं को लेकर भी अपडेट सामने आया है।

झारखंड में मानसून लगातार सक्रिय है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की सक्रियता के कारण 26 तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। इस दौरान सभी हिस्सों में बारिश होगी। इसके बाद यह धीमा पड़ सकता है। विभाग के मुताबिक इस दौरान राज्य के सभी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। 22 और 23 को राज्य के पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को राज्य में पाकुड़, गोड़्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, देवघर, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची में सामान्य वर्षापात 739.1 मिमी से 50 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है।

रांची जिले के चान्हो में वज्रपात से तीन मासूम छात्राओं की मौत हो गई। घटना गुरुवार को दिन के साढ़े तीन बजे की है। तीनों छात्राएं छुट्टी के बाद स्कूल से घर लौट रही थीं। इसी बीच वज्रपात की चपेट में आ गईं। इधर, घटना पर दुख जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, होंदपीड़ी निवासी सुखदेव उरांव की पांच वर्ष की बेटी परी उरांव (पहली कक्षा) और सतीश उरांव की सात वर्ष की बेटी अंजलिका कुजूर (तीसरी कक्षा) प्राथमिक विद्यालय होंदपीड़ी में पढ़ती थी। जबकि शिवनाथ उरांव की 10 वर्ष की बेटी बासमती उरांव मध्य विद्यालय कुल्लू में छठी कक्षा में पढ़ती थी। बासमती अपने अपने भाई रामा उरांव को होंदपीड़ी प्राथमिक विद्यालय से लेकर घर जा रही थी। परी और अंजलिका भी उनके साथ घर जाने लगी। उसी दौरान बारिश के बीच वज्रपात हुआ और तीनों बच्चियां चपेट में आ गईं। जानकारी मिलने पर परिजन तीनों को मांडर स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंची चान्हो पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। हादसे के बाद रो-रोकर परिजनों की हालत खराब है। इस दर्दनाक घटना से होंदपीड़ी गांव और आसपास के इलाकों में शोक का माहौल है।