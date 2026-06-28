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झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, रांची समेत इन 20 जिलों में होगी झमाझम बारिश; IMD का ऑरेंज अलर्ट

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां मौसम विभाग ने रांची समेत 20 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के साथ ही तेज आंधीऔर गरज की भी संभावना है।

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, रांची समेत इन 20 जिलों में होगी झमाझम बारिश; IMD का ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Mausam: झारखंड में प्रवेश के बाद से कमजोर चल रहे मानसून की सक्रियता बढ़ने के आसार हैं। 30 जून से एक जुलाई तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाएंगे। मौसम केंद्र के अनुसार, रविवार को भी रांची समेत राज्य के 20 जिलों में आंधी और गरज के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वा, पलामू, चतरा व लातेहार में हवा की रफ्तार कम हो सकती है। राज्य में मौसम में बदलाव के साथ अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।

रांची में हुई हल्की बारिश

राज्य में शनिवार को रांची समेत अधिकांश हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे। रांची, रामगढ़, देवघर, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी आदि जिलों में हल्की बारिश भी हुई। वहीं, शुक्रवार से शनिवार के बीच सिमडेगा में 38.6 मिमी, पश्चिमी सिंहभूम 24.6, धनबाद 23.0 और लातेहार में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

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सामान्य से अधिक चल रहा अधिकतम तापमान

झारखंड के अंदर वर्तमान समय में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। रांची में अधिकतम पारा सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। यहां अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, पलामू में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री अधिक है। यहां अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, सुबह का तापमान 29 डिग्री रहा, जो समान्य से दो डिग्री अधिक है। यहां रात के दौरान उमस की गर्मी सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ा रही है।

राज्य में 62% कम बारिश

राज्य में एक से 27 जून तक 61.2 मिमी बारिश हुई है, जो 160.2 मिमी से 62% कम है। वहीं, रांची में इस अवधि के दौरान 125.7 मिमी बारिश हुई। यह सामान्य बारिश 168.6 मिमी की तुलना में 25% कम है।

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2 दिन में सक्रियता बढ़ेगी

रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में रविवार से मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। पूरे राज्य में बादल छाएंगे और बारिश होगी। वहीं, 30 जून से मानसून पूरी तरह सक्रिय होगा।

खराब मौसम के चलते बेंगलुरु से आ रहा विमान कोलकाता डायवर्ट

बेंगलुरु से रांची आ रहा एयर इंडिया का विमान शनिवार की शाम को मौसम खराब होने के कारण डायवर्ट होकर कोलकाता चला गया। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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जानकारी के अनुसार विमान शाम करीब 4:30 बजे रांची के आसमान में कई चक्कर लगाने के बाद भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो सका। इसके बाद पायलट उसे कोलकाता लेकर चला गया। विमान के डायवर्ट होने से बेंगलुरु जाने वाले लोगों को रांची में तीन से चार घंटे तक इंतजार करना पड़ा। डायवर्ट विमान रात 8:30 बजे रांची पहुंचा और 9:10 बजे बेंगलुरु के उड़ान भरी। वहीं, शाम करीब 4 बजे एयर इंडिया का कोलकाता-रांची विमान भी दो घंटे विलंब से पहुंचा। यह विमान शाम 6:10 बजे पहुंचा और यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मौसम खराब होने के चलते दृश्यता 1200 मीटर हो गई थी। ऐसी स्थिति में सुरक्षा कारणों को लेकर विमान को कोलकाता डायवर्ट करना पड़ा।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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