फिर बदल गया झारखंड का मौसम, कई जिलों में हुई भारी बारिश; येलो अलर्ट

झारखंड में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिस का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार सुबह तेज बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

कई जिलों में येलो अलर्ट झारखंड में मॉनसून का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। मौसम विभाग भारी बारिश को लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज हवा और कई जिलों में भारी बारिश का दौर अब भी जारी है। ऐसे में विजयादशमी के मौके पर कई स्थानों पर रावण दहन को लेकर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, रुक-रुक कर प्रदेश में आज बारिश होती रहेगी।

बता दें कि झारखंड में पिछले कई महीनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कई जिलों में बाढ़ जैसे हालत भी नजर आए हैं। बाढ़ जैसे हालात के कारण लोगों को लगातार पेरशानियों का सामना करना पड़ा है। झारखंड के लोगों को लग रहा था कि अक्टूबर में बारिश से राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बारिश का दौर अब भी जारी है।

मौसम विभाग ने झारखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया था कि दो अक्टूबर तक कई जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने प. सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, पलामू के साथ ही कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

रामगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश में वेस्ट बोकारो के दूनी गांव स्थित बोकारो नदी पर बना छिलका पुल के ऊपर से बह रहा पानी। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। रात से कई जगह बारिश जारी है। कुछ स्थानों पर तेज हवा भी चली।