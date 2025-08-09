झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन जिलों में होगी भारी बारिश; IMD का ऑरेंज अलर्ट
Jharkhand Mausam: झारखंड में पिछले डेढ़ महीने से लगातार बारिश का दौर जारी है। कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश भी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
Jharkhand Mausam: झारखंड में पिछले डेढ़ महीने से लगातार बारिश का दौर जारी है। कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश भी देखने को मिली है। इस दौरान कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बाढ़ जैसे हालात बन जाने के कारण लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। अब मॉनसून कमजोर होने पर इन इलाकों में थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने झारखंड में कोल्हान के जिलों में शनिवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार दोपहर तक कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।
रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में एक से दो बार सामान्य तौर पर हल्के से मध्य स्तर की बारिश होने की संभावना है। राज्य में 12 अगस्त के बाद मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। इससे राज्य के सभी हिस्सों बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मानसून की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। बांगलादेश और पश्चिमी बंगाल के तटीय भाग में एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। वहीं, बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से से लेकर उत्तरी खाड़ी तक एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।