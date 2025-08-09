झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन जिलों में होगी भारी बारिश; IMD का ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Mausam: झारखंड में पिछले डेढ़ महीने से लगातार बारिश का दौर जारी है। कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश भी देखने को मिली है। इस दौरान कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बाढ़ जैसे हालात बन जाने के कारण लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। अब मॉनसून कमजोर होने पर इन इलाकों में थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने झारखंड में कोल्हान के जिलों में शनिवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार दोपहर तक कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।