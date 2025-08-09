jharkhand mausam ka hal heavy rain alert in many districts orange alert झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन जिलों में होगी भारी बारिश; IMD का ऑरेंज अलर्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand mausam ka hal heavy rain alert in many districts orange alert

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन जिलों में होगी भारी बारिश; IMD का ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Mausam: झारखंड में पिछले डेढ़ महीने से लगातार बारिश का दौर जारी है। कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश भी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 9 Aug 2025 07:10 AM
Jharkhand Mausam: झारखंड में पिछले डेढ़ महीने से लगातार बारिश का दौर जारी है। कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश भी देखने को मिली है। इस दौरान कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बाढ़ जैसे हालात बन जाने के कारण लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। अब मॉनसून कमजोर होने पर इन इलाकों में थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने झारखंड में कोल्हान के जिलों में शनिवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार दोपहर तक कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।

रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में एक से दो बार सामान्य तौर पर हल्के से मध्य स्तर की बारिश होने की संभावना है। राज्य में 12 अगस्त के बाद मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। इससे राज्य के सभी हिस्सों बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में मानसून की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। बांगलादेश और पश्चिमी बंगाल के तटीय भाग में एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। वहीं, बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से से लेकर उत्तरी खाड़ी तक एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।