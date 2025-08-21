jharkhand mausam ka hal heavy rain alert in 11 districts for next 5 days झारखंड में फिर होगी भारी बारिश, इन 11 जिलों में येलो अलर्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में फिर होगी भारी बारिश, इन 11 जिलों में येलो अलर्ट

झारखंड में आने वाले 26 अगस्त तक हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। गुरुवार को राज्य के उत्तरी भाग स्थित 11 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 21 Aug 2025 07:02 AM
झारखंड में अगले 26 अगस्त तक हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। गुरुवार को राज्य के उत्तरी भाग स्थित 11 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार और शनिवार को पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रांची समेत संताल परगना व उत्तरी छोटानापुर के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा शामिल हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले पांच दिनों तक घने बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं-कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं। विभाग के मुताबिक, राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सामान्य रहा। कई स्थानों पर सामान्य बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश धनबाद में 61.8 मिमी बारिश हुई। गिरिडीह, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, कोडरमा आदि जिलों में बारिश हुई। वहीं, रांची में 11 मिमी बारिश दर्ज की गई। राज्य में इस मानसून सीजन के दौरान के दौरान 894.2 मिमी बारिश हो चुकी है। यह सामान्य वर्षापात 711.7 मिमी से 26 फीसदी अधिक है। जबकि, रांची में 1100.4 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य वर्षापात 729.6 मिमी से 51 फीसदी अधिक है।

निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर

मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और पूर्वीं मध्य प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र बुधवार को कमजोर हो गया है। लेकिन, इससे संबंधित साईक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण-पूर्व मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। इसके अलावा असम और आसपास के क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इसके देश के पश्चिमोत्तर भाग में पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव है। इससे झारखंड समेत आसपास के राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है।

अगले पांच दिन सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले पांच दिनों तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तरी भाग स्थित जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। राज्य में अधिकतम तापमान भी सामान्य के करीब बना हुआ है। यहां पिछले 24 घंटे की तुलना में अधिकतम तापमान में करीब तीन डिग्री की वृद्धि हुई है। बुधवार को यहां का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, यहां का न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री रहा। वहीं, राज्य में सरायकेला का अधिकतम सर्वाधिक रहा। यहां का अधिकतम सबसे ज्यादा 35.8 डिग्री दर्ज किया गया।