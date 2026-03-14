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झारखंड मौसम पर बड़ा अपडेट,2 दिन तक इन जिलों में चलेगी हीट वेव, कब होगी बारिश?

Mar 14, 2026 06:39 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में शुक्रवार को गर्मी में वृद्धि हुई। पलामू के बाद कोल्हान के जिलों में धूप की तपिश बढ़ने से अधिकतम पारा 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। रांची में भी तीन डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है, जिससे 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

झारखंड मौसम पर बड़ा अपडेट,2 दिन तक इन जिलों में चलेगी हीट वेव, कब होगी बारिश?

झारखंड में शुक्रवार को गर्मी में वृद्धि हुई। पलामू के बाद कोल्हान के जिलों में धूप की तपिश बढ़ने से अधिकतम पारा 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। रांची में भी तीन डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है, जिससे 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। सरायकेला में अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री दर्ज किया गया है।

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माैसम विभाग ने राज्य में 14 और 15 मार्च को सात जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट दिया गया है। इसमें पलामू, चतरा, लातेहार, गढ़वा, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसांवा में हिट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इस दो दिन की अवधि में अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। इसके बाद राज्य में मौसम में बदलाव होगा और 18 मार्च तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश होगी।

बारिश का भी अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, कुछ जिलों में अगले दो दिन के लिए गर्मी बढ़ सकती है। राज्य में 15 मार्च से मौसम में बदलाव होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग के मुताबिक, 15 मार्च से अगले चार दिनों तक राज्य में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान राज्य में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। इससे अधिकतम तापमान में कमी आएगी और तीन से चार डिग्री तक तापमान कम होगी।

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रांची में पिछले 24 घंटे में एक डिग्री बढ़ा पारा

पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत राज्य के करीब सभी जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई। रांची का तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान एक डिग्री बढ़ा है। यहां का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से करीब चार डिग्री अधिक है। वहीं, सरायकेला के साथ जमशेदपुर, मेदिनीनगर आदि जिलों में गर्मी 39 डिग्री से अधिक है। बोकारो का अधिकतम पारा 37.1 और न्यूनतम 17.5 डिग्री दर्ज किया गया।

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क्या बोले मौसम वैज्ञानिक

रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले दो दिनों के दौरान पलामू और कोल्हान समेत सात जिलों में हिट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान यहां तापमान में वृद्धि हो सकती है। 15 के बाद मौसम में बदलाव होगा, जिससे बारिश होगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी।

रिम्स चिकित्सकों के अनुसार, गर्म-ठंडा मौसम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिससे सर्दी-खांसी, वायरल बुखार, फ्लू और सांस संबंधी एलर्जी तेजी से फैलता है। इससे बचने के लिए सही पोषण और स्वच्छता जरूरी है।

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● खान-पान: विटामिन सी से भरपूर फल नींबू, संतरा, आंवला और गर्म पेय के रूप में तुलसी, अदरक की चाय लें।

● स्वच्छता: हाथों को बार-बार धोएं और दूषित भोजन से बचें।

● रोजाना 7-8 घंटे की नींद और नियमित हल्का व्यायाम करें।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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