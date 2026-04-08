झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इस दिन तक होगी जोरदार बारिश; आंधी-ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट
रांची समेत राज्य के कई जिलों में सोमवार रात के बाद मंगलवार को आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी सूचना है। वहीं राज्य में नौ अप्रैल तक आंधी-बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। जिलों के लिए ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
Jharkhand Mausam: रांची समेत राज्य के कई जिलों में सोमवार रात के बाद मंगलवार को आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी सूचना है। वहीं राज्य में नौ अप्रैल तक आंधी-बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। जिलों के लिए ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, पूर्वी यूपी और ओडिशा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के मौसम में बदलाव हो रहा है।
सोमवार-मंगलवार को मिलाकर पूूू. सिंहभूम में 52.2 मिमी, रांची में 11.4 मिमी, प . सिंहभूम में 8.4 मिमी, खूंटी में 8 मिमी बारिश हुई। संताल-कोयलांचल में कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। कई इलाकों में पेड़ की टहनियों और होर्डिंग गिरने की घटनाएं हुईं। उधर, पूर्वी सिंहभूम समेत कोल्हान के कई क्षेत्रों में शाम में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, रांची में मंगलवार को बारिश के बीच गुजरती दो छात्राएं। यहां झमाझम बारिश हुई।
लोहरदगा में ठनका से एक युवक की गई जान
लोहरदगा टाउन थाना क्षेत्र के जुरिया सेमर टोली गांव में मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से 19 वर्षीय युवक आकाश उरांव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह मवेशियों को लाने के लिए खेत पर जा रहा था, उसी क्रम में वज्रपात की चपेट में आ गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
चांडिल में मंगलवार की शाम आई तेज आंधी और बारिश के कारण पूरे अनुमंडल क्षेत्र में करीब एक दर्जन से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। बिजली के तार टूटकर गिर गए। वहीं, कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। जिस कारण क्षेत्र में घंटों बिजली गुल रही। लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के कारण सिंहभूम कॉलेज चांडिल के गेट पर एक पेड़ एवं एलटी तार टूट कर गिर गया। विद्युत सहायक अभियंता कालीनाथ सिंह मुंडा के नेतृत्व में विद्युतकर्मी बिजली बहाल करने में जुटे थे। इसके अलावा मात्र आधे घंटे की बारिश के कारण चांडिल बाजार में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने लगा था, जिससे पूरा वातावरण नारकीय हो गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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