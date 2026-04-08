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झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इस दिन तक होगी जोरदार बारिश; आंधी-ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट

Apr 08, 2026 07:50 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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रांची समेत राज्य के कई जिलों में सोमवार रात के बाद मंगलवार को आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी सूचना है। वहीं राज्य में नौ अप्रैल तक आंधी-बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। जिलों के लिए ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, इस दिन तक होगी जोरदार बारिश; आंधी-ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Mausam: रांची समेत राज्य के कई जिलों में सोमवार रात के बाद मंगलवार को आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी सूचना है। वहीं राज्य में नौ अप्रैल तक आंधी-बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। जिलों के लिए ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, पूर्वी यूपी और ओडिशा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के मौसम में बदलाव हो रहा है।

सोमवार-मंगलवार को मिलाकर पूूू. सिंहभूम में 52.2 मिमी, रांची में 11.4 मिमी, प . सिंहभूम में 8.4 मिमी, खूंटी में 8 मिमी बारिश हुई। संताल-कोयलांचल में कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। कई इलाकों में पेड़ की टहनियों और होर्डिंग गिरने की घटनाएं हुईं। उधर, पूर्वी सिंहभूम समेत कोल्हान के कई क्षेत्रों में शाम में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, रांची में मंगलवार को बारिश के बीच गुजरती दो छात्राएं। यहां झमाझम बारिश हुई।

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लोहरदगा में ठनका से एक युवक की गई जान

लोहरदगा टाउन थाना क्षेत्र के जुरिया सेमर टोली गांव में मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से 19 वर्षीय युवक आकाश उरांव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह मवेशियों को लाने के लिए खेत पर जा रहा था, उसी क्रम में वज्रपात की चपेट में आ गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

चांडिल में मंगलवार की शाम आई तेज आंधी और बारिश के कारण पूरे अनुमंडल क्षेत्र में करीब एक दर्जन से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। बिजली के तार टूटकर गिर गए। वहीं, कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। जिस कारण क्षेत्र में घंटों बिजली गुल रही। लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के कारण सिंहभूम कॉलेज चांडिल के गेट पर एक पेड़ एवं एलटी तार टूट कर गिर गया। विद्युत सहायक अभियंता कालीनाथ सिंह मुंडा के नेतृत्व में विद्युतकर्मी बिजली बहाल करने में जुटे थे। इसके अलावा मात्र आधे घंटे की बारिश के कारण चांडिल बाजार में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने लगा था, जिससे पूरा वातावरण नारकीय हो गया।

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Mohammad Azam

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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