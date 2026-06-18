झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 30 जून तक आंधी और बारिश; IMD का अलर्ट
झारखंड के मौसम को लेकर आईएमडी ने बड़ा अपडेट दिया है। 30 जून तक पूरे प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड का मौसम कैसा रहेगा।
Jharkhand Mausam: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पिछले तीन दिन से लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच बुधवार सुबह हुई बारिश ने शहरवासियों को कुछ समय के लिए राहत जरूर दी, लेकिन दोपहर होते-होते उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी फिर बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जून तक प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बारिश और आंधी का दौर जारी रहेगा। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
सुबह जमशेदपुर के अलग-अलग इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद कुछ समय तक आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बाद में धूप निकलने लगी। सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रहा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होती गई और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण उमस बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसूनी गतिविधियों के कारण आगामी दिनों में भी मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है।
30 जून तक कैसा रहेगा मौसम
विशेषज्ञों के अनुसार, 30 जून तक कोल्हान सहित झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश के अंतराल में तेज धूप निकलने से उमस और गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी बारिश और धूप की यह स्थिति जारी रहेगी।
आज 60 किमी गति से चल सकती है हवा, हल्की बारिश भी
राजधानी समेत आसपास के इलाकों में बुधवार को तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। पलामू समेत सात जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में आंधी की रफ्तार 60 किमी प्रतिघंटे होने की चेतावनी के साथ कहीं-कहीं वज्रपात होने की चेतावनी जारी की गई है।
इन जिलों में हो सकती है बारिश
रांची में बुधवार को मौसम साफ रहा। यहां का अधिकतम तापमान 36.0 डिग्री रहा। यह सामान्य से दो डिग्री अधिक है। जबकि न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पलामू का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 42.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून का ट्रफ लाईन हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्रचलम, कोरापुट, फुलबनी, रांची, जमूई, मुजफ्फरपुर से गुजर रहा है। इससे रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार राज्य में अगले पांच दिनों के अंदर झारखंड के अन्य हिस्सों पर मानसून के कायम होने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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