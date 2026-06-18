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झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 30 जून तक आंधी और बारिश; IMD का अलर्ट

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर आईएमडी ने बड़ा अपडेट दिया है। 30 जून तक पूरे प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड का मौसम कैसा रहेगा।

झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 30 जून तक आंधी और बारिश; IMD का अलर्ट

Jharkhand Mausam: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पिछले तीन दिन से लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच बुधवार सुबह हुई बारिश ने शहरवासियों को कुछ समय के लिए राहत जरूर दी, लेकिन दोपहर होते-होते उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी फिर बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जून तक प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बारिश और आंधी का दौर जारी रहेगा। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।

सुबह जमशेदपुर के अलग-अलग इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। करीब आधे घंटे तक हुई बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद कुछ समय तक आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बाद में धूप निकलने लगी। सुबह के समय मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रहा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होती गई और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण उमस बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसूनी गतिविधियों के कारण आगामी दिनों में भी मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है।

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30 जून तक कैसा रहेगा मौसम

विशेषज्ञों के अनुसार, 30 जून तक कोल्हान सहित झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश के अंतराल में तेज धूप निकलने से उमस और गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी बारिश और धूप की यह स्थिति जारी रहेगी।

आज 60 किमी गति से चल सकती है हवा, हल्की बारिश भी

राजधानी समेत आसपास के इलाकों में बुधवार को तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। पलामू समेत सात जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में आंधी की रफ्तार 60 किमी प्रतिघंटे होने की चेतावनी के साथ कहीं-कहीं वज्रपात होने की चेतावनी जारी की गई है।

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इन जिलों में हो सकती है बारिश

रांची में बुधवार को मौसम साफ रहा। यहां का अधिकतम तापमान 36.0 डिग्री रहा। यह सामान्य से दो डिग्री अधिक है। जबकि न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पलामू का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 42.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून का ट्रफ लाईन हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्रचलम, कोरापुट, फुलबनी, रांची, जमूई, मुजफ्फरपुर से गुजर रहा है। इससे रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार राज्य में अगले पांच दिनों के अंदर झारखंड के अन्य हिस्सों पर मानसून के कायम होने का अनुमान है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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