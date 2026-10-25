फिर बदलने जा रहा झारखंड का मौसम, 3 दिन होगी भारी बारिश; वज्रपात का भी अलर्ट
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में तीन दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है।
Jharkhand Weather: बंगाल की खाड़ी में बनने वाले संभावित चक्रवातीय तूफान के कारण राज्य में 28 अक्तूबर को तूफानी हवाओं और गरज के साथ पूरे राज्य में बारिश होने का अनुमान है। इस दिन रांची समेत दक्षिणी भाग के सात जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 28 से 30 तक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
इन जिलों में होगी भारी बारिश
मौसम विभाग रांची के अनुसार, राज्य में 28 अक्तूबर को दक्षिणी हिस्से स्थित पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में कहीं-कहीं 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। राज्य के उत्तरी भागों के सभी जिलों में भी तेज हवा के साथ बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 28 और 29 को राज्य में कहीं-कहीं वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के पूर्व और दक्षिणी भाग पर मौजूदा सिस्टम निम्न दबाव से व्यापक होकर अवदाब बन चुका है। अगले 24 घंटे के दौरान यह पश्चिमी उत्तरी दिशा में आगे बढ़ते हुए यह गहरा अवदाब में परिवर्तित होगा। इसके बाद 26 अक्तूबर को यह सिस्टम और व्यापक होकर खाड़ी के मध्य भाग पहुंचकर चक्रवातीय तूफान का रूप लेकर आंध्र और ओडिशा के तट की ओर बढ़ेगा। पश्चिमी और उत्तरी दिशा में बढ़ते हुए यह और गहराएगा और तट को पार करेगा।
झारखंड के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में तूफान के असर से झारखंड का मौसम प्रभावित होगा। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। कहीं-कहीं वज्रपात होने की चेतावनी जारी की गई है। रांची समेत सात जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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