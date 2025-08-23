झारखंड में होगी झमाझम बारिश, इन 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजधानी रांची में शनिवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को रांची के अलग-अलग भागों में अच्छी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दिन रांची में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
वहीं, राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को भी पलामू प्रमंडल के तीन जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 11 जिलों में भारी बारिश के येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, पूरे राज्य में 26 अगस्त तक अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 28 के बाद बारिश की गतिविधि कम होने के संकेत हैं। पिछले 24 घंटे में अधिकतम पारा चार डिग्री गिरा है।
रांची में अब तक 52% प्रतिशत अधिक बारिश
राज्य में एक जून से लेकर 22 अगस्त तक 921.6 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षापात 730.5 मिमी से 26% अधिक है। रांची में 1133.8 मिमी बारिश हुई जो कि सामान्य से 748.0 मिमी से 52 % अधिक है।