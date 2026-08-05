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झारखंड में आसमानी कहर; बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत, भारी बारिश की चेतावनी

By Krishna Bihari Singh
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में भारी बारिश और वज्रपात के कारण 4 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। मौसम विभाग ने 8 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Jharkhand Weather and Mausam Warning
झारखंड में मंगलवार को हुई भारी बारिश के दौरान अलग-अलग जिलों में वज्रपात से 15 लोगों की मौत हो गई।

झारखंड के कई जिलों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। इस दौरान अलग-अलग जिलों में वज्रपात से 4 बच्चों और महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से दर्जनभर से अधिक लोग झुलस गए हैं। इस बीच मौसम ‌विभाग ने झारखंड में बुधवार और गुरुवार को भी भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं। IMD ने 8 अगस्त तक झारखंड में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

कहां कितनी मौतें?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गढ़वा जिले के रंका में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं झुलस गईं। वहीं लातेहार जिले में वज्रपात से खेत में काम कर रहे दो किसानों की मौत हो गई, एक महिला घायल है। मृतकों में एक चंदवा का रहनेवाला था। उधर, चतरा के लावालौंग पंचायत स्थित भलुआही चानी गांव में दोपहर में धान के खेत में काम कर रहे एक युवक की मौत। सिमडेगा के जलडेगा स्थित खरवागढ़ा गांव निवासी जॉन लूगून की वज्रपात से मौत हो गई।

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इन जिलों में भी मौतें

उधर, गिरिडीह जिले के देवरी में शाम में खेल रहे 4 बच्चों और एक किसान की वज्रपात से मौत हो गई। गिरिडीह के ही गावां और नवडीहा में धान रोपने गई दो महिलाओं की वज्रपात से मौत हो गई। इसके अलावा दुमका के रामगढ़ में धान रोपने के दौरान ठनका की चपेट में आने से एक महिला समेत 3 की जान चली गई।

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कल इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम ‌विभाग के अनुसार, झारखंड के कई हिस्से में बुधवार और गुरुवार को भी भारी बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहारदगा, गुमला, लोहारदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खुंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामतारा, देवगढ़, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज जिलों के अलग-अलग जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

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कहां कितनी बारिश?

इधर, मंगलवार को सर्वाधिक बारिश गोड्डा 175.2 मिमी हुई। वहीं नंदाडीह में 54.6 मिमी, प सिंहभूम में 43.4, बोकारो में 41.0, हजारीबाग में 30.6 मिमी, पूर्वी सिंहभूम में 20 मिमी, लातेहार में 19.4 मिमी समेत रांची, धनबाद, रामगढ़, गुमला लोहरदगा आदि जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में एक जून से अबतक 392 मिमी बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश 549.3 मिमी से 29 फीसदी कम है। वहीं राज्य में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य है। रांची का तापमान 31.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री रहा।

(पीटीआई और IMD के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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