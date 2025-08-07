jharkhand mausam 3 of one family died due to thunderstorm झारखंड में मौसम का कहर! आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में मौसम का कहर! आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 7 Aug 2025 08:05 AM
झारखंड के पलामू जिले में बुधवार को खेत में धान की रोपाई करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गई। यह घटना पांकी थाना क्षेत्र के जोलहाबिगहा गांव में घटी। लेस्लीगंज के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) मनोज कुमार झा ने बताया कि महिलाएं अपने घर के पास खेत में धान की रोपाई कर रही थीं, तभी उन पर आकाशीय बिजली गिर गई। उन्होंने बताया कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। झा के मुताबिक मृतकों की पहचान ओकिदा खातून (40), रेशमी बीबी (35) और रजवी बीबी (40) के रूप में की गई है।

पलामू की उपायुक्त समीरा एस ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रावधान के अनुसार चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान बारिश के दौरान वज्रपात से सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पलामू में चार, खूंटी के तोरपा में दो व चाईबासा में एक शामिल हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड के ईंचा ओंगाटोली गांव में बुधवार की शाम को वज्रपात से पिता-पुत्र की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में 35 वर्षीय फिलीप आइन्द और उसका ढाई साल का बेटा अमन आइन्द शामिल हैं। किसान फिलीप आइंन्द अपने पुत्र को लेकर दोपहर में बैल चराने खेत की ओर गया था। शाम पांच बजे बैल चराकर लौटने के दौरान बारिश के साथ हुए वज्रपात से दोनों खेत में बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद गांव के कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ी। दोनों के शरीर में कोई हलचल होती नहीं देख ग्रामीणों ने तुंरत गोबर का लेप लगाकर दोनों को ढक दिया और वाहन से अस्पताल लेकर निकले। रेफरल अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।