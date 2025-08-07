झारखंड में मौसम का कहर! आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

झारखंड के पलामू जिले में बुधवार को खेत में रोपाई करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गई। यह घटना पांकी थाना क्षेत्र के जोलहाबिगहा गांव में घटी।

झारखंड के पलामू जिले में बुधवार को खेत में धान की रोपाई करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गई। यह घटना पांकी थाना क्षेत्र के जोलहाबिगहा गांव में घटी। लेस्लीगंज के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) मनोज कुमार झा ने बताया कि महिलाएं अपने घर के पास खेत में धान की रोपाई कर रही थीं, तभी उन पर आकाशीय बिजली गिर गई। उन्होंने बताया कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। झा के मुताबिक मृतकों की पहचान ओकिदा खातून (40), रेशमी बीबी (35) और रजवी बीबी (40) के रूप में की गई है।

पलामू की उपायुक्त समीरा एस ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रावधान के अनुसार चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान बारिश के दौरान वज्रपात से सात लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पलामू में चार, खूंटी के तोरपा में दो व चाईबासा में एक शामिल हैं।