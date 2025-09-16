नक्सलियों में झारखंड पुलिस का टेरर, केंद्र सरकार ने दिया टास्क, पूरा होने पर करोड़ों के इनाम

वह गिरिडीह पीरटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाला है। जो रविवार की रात मुठभेड़ में मार गया। वहीं विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के मंदरी निवासी माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य अनुज पूर्व सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश उर्फ अनमोल भी मृतकों में शामिल है। उस पर 25 लाख रुपए का इनाम था।

उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के एक दर्जन उगवादी पुलिस के डर से हजारीबाग से गिरिडीह और चतरा जिला जंगलों में मारे फिरे चल रहे है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी आम लोगों के बीच लेवी वसूली तथा एन आपराधिक वारदातों को लेकर उग्रवादियों की लोकप्रियता काफी घटी है। इसमें एक करोड़ का इनामी उग्रवादी रघुनाथ हेंब्रम उर्फ अनमोल दा भी शामिल हैं।

वह गिरिडीह पीरटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाला है। जो रविवार की रात मुठभेड़ में मार गया। वहीं विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के मंदरी निवासी माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य अनुज पूर्व सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश उर्फ अनमोल भी मृतकों में शामिल है। उस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। वहीं हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के 10 लाख का इनामी नक्सली वीरसेन गंझू उर्फ रामखेलावन गंझू भी मुठभेड़ में मारा गया। उसके ऊपर 10लाख रुपए का इनाम दर्ज था।

मारे गए उग्रवादी अगर आत्म समर्पण कर देते तो इनाम की राशि के साथ मिलती अन्य सुविधाओं का लाभ : जिले के गोरहर थाना में मारे गए तीनों उग्रवादी अगर आत्म समर्पण कर देते तो उन्हें घोषित इनामी राशि के साथ राज्य सरकार के अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता। बताते चले की झारखंड में आठ करोड़ 45 लाख रुपए के 55 उग्रवादी मोस्ट वांटेड है। इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने झारखंड पुलिस को टास्क दिया है। कहा है कि जो इन्हें पकड़वायेंगे या इनका पता बताएंगे। घोषित इनाम की राशि उन्हें मिलेगी।