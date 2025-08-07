16 दिन रद्द रहेंगी झारखंड की कई ट्रेनें, रेलवे ने वजह भी बताई
झारखंड के चक्रधरपुर मंडल के लोटापहाड़ स्टेशन के पास 9 से 25 अगस्त तक लाइन ब्लॉक रहेगा। परिचालन और इंजीनियरिंग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों की निगरानी में काम होगा। लाइन ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। टाटा-राउरकेला मेमू ट्रेन 9, 12, 16, 19 और 23 अगस्त को रद्द रहेगी। टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस 9, 12, 16, 19, 23 और 26 अगस्त को नहीं चलेगी। उत्कल एक्सप्रेस पुरी से 12, 19 और 26 अगस्त तथा ऋषिकेश से 9, 16 और 23 अगस्त को टाटानगर नहीं आएगी। यह ट्रेनें अपने बदले मार्ग से चलेंगी।
टाटानगर होकर चलेगी थाणे-भिवंडी स्पेशल ट्रेन
जमशेदपुर। टाटानगर स्टेशन होकर महाराष्ट्र थाणे-भिवंडी से पश्चिम बंगाल के संतरागाछी स्टेशन के बीच अप-डाउन में चार दिवसीय स्पेशल ट्रेन चलेगी। यात्रियों की भीड़ के कारण रेलवे में यह आदेश हुआ है।
इससे पहले भी ट्रेनों के रद्द रहने का अपडेट सामने आया था। रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि चक्रधरपुर मंडल के राउरकेला और कांसबहाल स्टेशन के बीच 10 अक्तूबर से 16 दिसंबर तक दिन बदलकर लाइन ब्लॉक होगा। दक्षिण पूर्व जोन से यह आदेश हुआ है।
इससे हजारों यात्रियों को आवागमन में दिक्कत होगी। पूर्व से बिहार के लिए टिकट बुक करने वालों को सड़क मार्ग से आवाजाही करनी होगी। इससे टाटानगर- इतवारी एक्सप्रेस और साउथ बिहार एक्सप्रेस दोनों तरफ से 20 दिन रद्द रहेगी। लाइन ब्लॉक के दौरान हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस के परिचालन में 20 दिन कटौती होगी, जबकि उत्कल एक्सप्रेस अपडाउन में 20 दिन टाटानगर नहीं आकर संबलपुर के रास्ते चलेगी। रेलवे के अनुसार, अक्टूबर में 3, नवंबर में 5 और दिसंबर में 3 दिन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। ब्लॉक से झारसुगुड़ा, हटिया, राउरकेला, जबलपुर और जम्मू के मार्ग की ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होने की सूचना है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार लाइन ब्लॉक के कारण प्रमुख ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं, कई ट्रनें बदले मार्ग से चल रहीं हैं।