झारखंड में क्यों देरी से चलेंगी ट्रेनें, एक तो रद्द भी हो गई, रेलवे ने बताई वजह

झारखंड में आज और कल कई ट्रेनों के आवागमन में देरी हो सकती है। एक ट्रेन को रद्द भी किया गया है। रेलवे ने इसके पीछे रोलिंग ब्लॉक को बताया है। अधिकारियोंने बताया कि दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्य को लेकर रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, रांची रेलमंडल की कई ट्रेनें आज और कल प्रभावित रहेंगी। इसमें बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस 10 अक्तूबर को गोमो-हटिया-गोमो के बीच रद्द रहेगी। हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस 11 अक्तूबर को अपने निर्धारित समय से दो घंटे विलंब से रवाना होगी तो वहीं खड़गपुर-हटिया एक्सप्रेस भी 12 अकतूबर को दो घंटे विलंब से खड़गपुर से प्रस्थान करेगी।