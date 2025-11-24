यात्रीगण तारीख नोट कर लें! अगले महीने झारखंड में नहीं चलेंगी ये लोकल ट्रेन, क्या वजह?
चक्रधरपुर रेल मंडल में तकनीकी कार्यों के चलते लोकल ट्रेनों का परिचालन करीब तीन दिन तक रद्द रहेगा। इससे झारखंड, बंगाल और ओडिशा के हजारों यात्रियों को आवागमन में परेशानी होगी। रांची मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण हटिया-टाटानगर एक्सप्रेस को 10 दिसंबर से 7 जनवरी और टाटानगर हटिया मेमू ट्रेन को 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक रद्द करने का आदेश हुआ है। इसके अलावा टाटानगर-बड़बिल मेमू और टाटानगर-बरकाखाना मेमू 25, 26 और 27 नवंबर को नहीं चलेगी। टाटानगर-चाकुलिया मेमू 26 और 27 नवंबर को और टाटानगर-चाईबासा मेमू 24, 25, 26 और 27 नवंबर को रद्द रहेगी।
इसी तरह, हटिया-टाटानगर मेमू दो जोड़ी 25 और 26 नवंबर को, झारग्राम-पुरुलिया मेमू 25, 26 और 27 नवंबर को रद्द रहेगी। राउरकेला-टाटानगर, टाटानगर-बादामपहाड़ टाटा मेमू तीन जोड़ी 25, 26 और 27 नवंबर को नहीं चलेगी। टाटानगर-गुवा मेमू 25 और 26 नवंबर को रद्द रहेगी। इधर, चक्रधरपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटा-इतवारी एक्सप्रेस को भी 25 एवं 29 नवंबर के साथ 2, 6, 9, 13 व 16 दिसंबर को रद्द करने का आदेश पहले ही दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से हुआ है। वहीं, ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 28 नवंबर और 5, 12, 15 दिसंबर को टाटा नहीं आएगी।
टाटानगर स्टेशन पर यात्री सुरक्षा के लिए आरपीएसएफ के जवान तैनात किए जाएंगे। चक्रधरपुर मंडल आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट पीएस कुट्टी ने इसकी जानकारी दी। एक कंपनी आरपीएसएफ के जवान जल्द ही स्टेशन पर आएंगे। आरपीएसएफ जवानों की तैनाती से टाटानगर पोस्ट के जवानों को स्टेशन, यार्ड और ट्रेन एस्कॉर्ट ड्यूटी करने में सहूलियत होगी। बिहार चुनाव के पूर्व भी टाटानगर स्टेशन पर आरपीएसएफ के जवान तैनात किए गए थे।