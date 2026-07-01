झारखंड में महिला, पुरुष को अधनंगी हालत में पूरे गांव में घुमाया; 20 से अधिक पर केस
Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ जिले में एक महिला और पुरुष को ग्रामीणों ने पीटा और चप्पलों की माला पहनाकर अधनंगी हालत में पूरे गांव में घुमाया। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को केस किया है।
झारखंड के पाकुड़ जिले के एक गांव में विवाहेतर संबंध रखने के आरोप में एक शादीशुदा महिला और पुरुष की ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटाई की। भीड़ ने महिला और पुरुष को चप्पलों की माला पहनाकर अधनंगी हालत में गांव में घुमाया। इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा तब पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने दोनों को बचाया। महिला की शिकायत पर 7 नामजद और 20 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
झारखंड पुलिस ने बताया कि दोनों शादीशुदा महिला पुरुष की उम्र 20 साल के आसपास है। दोनों अमरापाड़ा थाना क्षेत्र के बुढ़ीडुबा गांव में पिछले कुछ दिन से एक घर में थे। महिला का पति बाहर काम करता है। महिला के पति को किसी तरह इस संबंध की जानकारी मिली तो उसने फोन पर ग्रामीणों से बात करके इसकी पुष्टि करने के लिए कहा। इसके बाद गांव वाले पीछे पड़े तो दोनों को शुक्रवार रात एक घर के अंदर पाया।
दोनों को पीटा, पूरे गांव अधनंगा कर घुमाया
अमरापाड़ा थाने के प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा ने कहा कि गांव के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। दोनों की जमकर पिटाई की गई। दोनों को चप्पलों की माला पहनाकर अधनंगी हालत में पूरे गांव में घुमाया गया। दोनों को एक ग्रामीण के घर में बंधक बनाकर रखा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिली।
7 नामजद और 20 से अधिक अज्ञात पर केस
इसके बाद पुलिस ऐक्टिव हुई और सोमवार को दोनों को बचाया। महिला ने 7 नामजद और 20 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की है। सुरक्षा कारणों से पुरुष और महिला दोनों को थाने में रखा गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुढ़ीडुबा गांव में पुलिस कैंप कर रही है।
छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की हत्या
वहीं जमशेदपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित युवक हिमांशु सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमले में दूसरा अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना शनिवार रात बिष्टुपुर इलाके के एक बार में हुई जहां आरोपियों ने पीड़ितों को पुलिस की गाड़ी से खींचकर चाकू मार दिया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में दो एएसआई और कॉन्स्टेबल समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।