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PM मोदी, अमित शाह और CM योगी को जान से मारने की धमकी, झारखंड में FIR दर्ज

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, रांची, पीटीआई
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झारखंड में एक शख्स पर वीडियो पोस्ट कर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

PM मोदी, अमित शाह और CM योगी को जान से मारने की धमकी, झारखंड में FIR दर्ज
झारखंड में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी को जान से मारने की धमकी

झारखंड में एक शख्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर शनिवार को रांची जिले के नगरी पुलिस स्टेशन में बीजेपी के नगरी मंडल अध्यक्ष रितेश राज महतो की शिकायत पर दर्ज की गई।

नगरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिषेक राय ने पीटीआई को बताया कि शिकायत के अनुसार, उसी पुलिस स्टेशन इलाके के साहेर गांव के रहने वाले अलीम अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत में क्या कहा?

उन्होंने कहा, हमने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करके सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की और संवैधानिक पदों का खुलेआम अपमान किया।

आरोपी पर बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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