PM मोदी, अमित शाह और CM योगी को जान से मारने की धमकी, झारखंड में FIR दर्ज
झारखंड में एक शख्स पर वीडियो पोस्ट कर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
झारखंड में एक शख्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर शनिवार को रांची जिले के नगरी पुलिस स्टेशन में बीजेपी के नगरी मंडल अध्यक्ष रितेश राज महतो की शिकायत पर दर्ज की गई।
नगरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिषेक राय ने पीटीआई को बताया कि शिकायत के अनुसार, उसी पुलिस स्टेशन इलाके के साहेर गांव के रहने वाले अलीम अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत में क्या कहा?
उन्होंने कहा, हमने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करके सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की और संवैधानिक पदों का खुलेआम अपमान किया।
आरोपी पर बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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