Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand: Man kills wife with axe following argument
पत्नी ने खाना परोसा, पति भाग गया; वापस आया तो कुल्हाड़ी से कर दिया मर्डर- क्या वजह?

पत्नी ने खाना परोसा, पति भाग गया; वापस आया तो कुल्हाड़ी से कर दिया मर्डर- क्या वजह?

संक्षेप:

पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की छानबीन जारी है। घटना गुमला के टोटो थाना इलाके के नवाटोली गांव की है।

Tue, 2 Dec 2025 08:40 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुमला
share Share
Follow Us on

झारखंड के गुमला में पति द्वारा पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, खाना खाने के बाद शुरू हुए विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की छानबीन जारी है। घटना गुमला के टोटो थाना इलाके के नवाटोली गांव की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक, महिला सरोज उरांव का पति संदीप उरांव मानसिक रूप से बीमार है। आरोपी की बहन सुशीला उरांव ने बताया कि उसके इलाज के लिए उसे लोरो गांव में एक वैद्य के पास ले जाया गया था। इलाज के बाद घर लौटने के बाद मामला बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक, पत्नी ने संदीप के लिए खाना परोसा था, लेकिन वह घर से भाग गया। सरोज उसे खोजकर वापस लाई, तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।

खाना खाने से शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ने लगा और मामला बढ़ता ही चला गया। दोनों के बीच कहा-सुनी बढ़ती ही चली गई। इस दौरान पुरानी बात पर बहस हुई और मानसिक रूप से बीमार पति ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी उठाई और सरोज के सिर पर हमला कर दिया। हमला इतना तीखा था कि सरोज की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मृतक सरोज आरोपी संदीप की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली शादी शिवपुर डुमरला में हुई थी। उसकी पहली शादी से एक बेटी भी हुई थी, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही है। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने सरोज से दूसरी शादी की थी। लेकिन, अब उसने उसकी जान ले ली है।

ध्यान दें- पीटीआई एजेंसी के इनपुट शामिल हैं। खबर में इस्तेमाल की गई फोटो एआई से बनाई गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Crime News Murder
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।