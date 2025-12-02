पत्नी ने खाना परोसा, पति भाग गया; वापस आया तो कुल्हाड़ी से कर दिया मर्डर- क्या वजह?

संक्षेप: पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की छानबीन जारी है। घटना गुमला के टोटो थाना इलाके के नवाटोली गांव की है।

झारखंड के गुमला में पति द्वारा पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, खाना खाने के बाद शुरू हुए विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की छानबीन जारी है। घटना गुमला के टोटो थाना इलाके के नवाटोली गांव की है।

जानकारी के मुताबिक, महिला सरोज उरांव का पति संदीप उरांव मानसिक रूप से बीमार है। आरोपी की बहन सुशीला उरांव ने बताया कि उसके इलाज के लिए उसे लोरो गांव में एक वैद्य के पास ले जाया गया था। इलाज के बाद घर लौटने के बाद मामला बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक, पत्नी ने संदीप के लिए खाना परोसा था, लेकिन वह घर से भाग गया। सरोज उसे खोजकर वापस लाई, तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।

खाना खाने से शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ने लगा और मामला बढ़ता ही चला गया। दोनों के बीच कहा-सुनी बढ़ती ही चली गई। इस दौरान पुरानी बात पर बहस हुई और मानसिक रूप से बीमार पति ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी उठाई और सरोज के सिर पर हमला कर दिया। हमला इतना तीखा था कि सरोज की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मृतक सरोज आरोपी संदीप की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली शादी शिवपुर डुमरला में हुई थी। उसकी पहली शादी से एक बेटी भी हुई थी, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही है। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने सरोज से दूसरी शादी की थी। लेकिन, अब उसने उसकी जान ले ली है।