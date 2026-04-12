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झारखंड में तानों से परेशान युवक ने रिश्तेदार का किया मर्डर, खेत में दफनाई लाश

Apr 12, 2026 10:48 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, चाईबासा, भाषा
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जगन्नाथपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) राफेल मुर्मू ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि चिरुपासया गांव निवासी गंगा गगराई (30) ने कथित तौर पर लगातार ताने मारने के कारण अपनी दूर की रिश्तेदार फुलतुडिया गगराई (50) की बृहस्पतिवार रात हत्या कर दी और उसके शव को एक खेत में दफना दिया।

झारखंड में तानों से परेशान युवक ने रिश्तेदार का किया मर्डर, खेत में दफनाई लाश

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर लगातार ताने मारने के कारण अपनी रिश्तेदार की हत्या कर दी। जगन्नाथपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) राफेल मुर्मू ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि चिरुपासया गांव निवासी गंगा गगराई (30) ने कथित तौर पर लगातार ताने मारने के कारण अपनी दूर की रिश्तेदार फुलतुडिया गगराई (50) की बृहस्पतिवार रात हत्या कर दी और उसके शव को एक खेत में दफना दिया।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ''महिला का शव बृहस्पतिवार देर रात बरामद किया गया। जांच के दौरान और ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, हमने गंगा गगराई से पूछताछ शुरू की तथा उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।'' पुलिस के अनुसार, आरोपी ने स्वीकार किया कि महिला अक्सर उसे ताने मारती थी और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए स्थानीय आदिवासी देवताओं को बलि चढ़ाने की धमकी देती थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था।

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एसडीपीओ ने कहा, ''उस व्यक्ति ने गगराई की हत्या की साजिश रची और बृहस्पतिवार को वह एक अंधेरे कोने में कुल्हाड़ी लेकर छिपा हुआ था। जैसे ही महिला वहां से गुजरी, आरोपी ने उस पर हमला किया और उसके पेट तथा सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।'' एक अन्य घटना में खूंटी जिले में मारंगहादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक महिला की मौत के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि यह घटना चाचा और भतीजे के बीच हुए विवाद के कारण हुई थी।

एसडीपीओ वरुण राजक ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि मंगलवार को मारंगहादा थाना के अंतर्गत कटुड नीचे टोली गांव में करंज के फूल (एक औषधीय पौधा) तोड़ने को लेकर गुइयान पाहन (55) और उसके भतीजों हांगरा पाहन (25) तथा कुंवर पाहन (20) के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने कहा, ''मंगलवार रात दोनों भतीजे अपने चाचा के घर में घुस गए और उनकी पत्नी सोनी पाहन (45) द्वारा हस्तक्षेप करने की कोशिश किए जाने के दौरान आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमलें में दोनों पीड़ितों को गंभीर चोटें आईं।

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एसडीपीओ ने कहा, ''सोनी पाहन की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी चाची पर जादू-टोना करने का आरोप भी लगाते थे और कहते थे कि उनकी मां इसी के चलते अक्सर बीमार रहती है।पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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