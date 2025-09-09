किसी और से अफेयर का था शक, सनकी आशिक ने गर्लफ्रेंड और उसकी सहेली को मार डाला

झारखंड के गिरिडीह में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर किसी और के साथ संबंध का शक होने पर उसकी और उसकी सहेली की बेरहमी से हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

झारखंड के गिरिडीह जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्यार के रिश्ते को शक की नजर ने खून में रंग दिया। 25 साल के श्रीकांत चौधरी ने अपनी प्रेमिका पर किसी और के साथ अफेयर का शक किया और इस शक ने उसे ऐसा कातिल बना दिया कि उसने न सिर्फ अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, बल्कि इस वारदात की गवाह बनी उसकी सहेली को भी नहीं बख्शा। यह दिल दहलाने वाली घटना गिरिडीह के चरखी निमाडीह जंगल में सामने आई, जहां पुलिस ने दोनों युवतियों के शव बरामद किए।

गायब होने की गुत्थी और पुलिस की तफ्तीश शुक्रवार को दोनों युवतियों के लापता होने की खबर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस का शक गवन थाना क्षेत्र के महतपुर निवासी श्रीकांत चौधरी पर गया। सोमवार को उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में श्रीकांत ने जो सच उगला, उसने सबको हैरान कर दिया। उसने कबूल किया कि उसने दोनों युवतियों की हत्या कर उनके शव जंगल में छिपा दिए।

जंगल में छिपा खौफनाक राज पुलिस को श्रीकांत ने उस जगह का रास्ता दिखाया, जहां उसने शवों को ठिकाने लगाया था। देर रात चरखी निमाडीह जंगल से दोनों युवतियों के शव बरामद किए गए। खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि श्रीकांत ने अपनी प्रेमिका को किसी और युवक के साथ रिश्ते के शक में जंगल में बुलाया था। लेकिन प्रेमिका अपनी सहेली के साथ पहुंची। गुस्से में आकर श्रीकांत ने पहले अपनी प्रेमिका का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा, फिर गवाह बनने वाली सहेली को भी धारदार हथियार से मार डाला।