झारखंड में पति बना हैवान! पहले पत्नी को चाकू घोंपकर मार डाला; खुद भी कर लिया सुसाइड
झारखंड के गोड्डा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने पहले पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और फिर उसके बाद खुद भी जान दे दी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
झारखंड के गोड्डा जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जिले के पोरेयाहाट थाना क्षेत्र के लठीबाड़ी गांव में शुक्रवार देर रात एक शख्स ने शराब के नशे में पहले पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद ससुराल वालों के साथ मारपीट कर उनको घायल कर दिया। इन सबके बाद उसने खुदकुशी कर ली। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।
इस मामले की जानकारी देते हुए पोरेयाहाट थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि मृतक की पहचान राजेंद्र पंडित (30) और उसकी पत्नी रीता देवी (25) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात शराब पीकर घर पहुंचा राजेंद्र पत्नी से झगड़ने लगा। इसी दौरान उसने पत्नी की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। जब रीता ने विरोध किया तो गुस्से में आकर राजेंद्र ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। चाकू लगने के बाद रीता की मौके पर ही मौत हो गई।
चीख-पुकार सुनकर रीता के माता-पिता पहुंचे और बेटी को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में राजेंद्र ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। हमले में सास-ससुर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें भी गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पत्नी की हत्या और ससुराल वालों को घायल करने के बाद राजेंद्र ने खुद को भी नहीं बख्शा। उसने घर के अंदर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि राजेंद्र और रीता की शादी छह साल पहले हुई थी। उनके दो बेटियां हैं. एक बेटी तीन साल की और दूसरी बेटी मात्र एक महीने की। गांववालों के मुताबिक, राजेंद्र आए दिन शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करता था। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। लोग यह सोचकर दहशत में हैं कि शराब की लत और आए दिन के घरेलू झगड़े ने एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों का इलाज चल रहा है।