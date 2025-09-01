jharkhand madua chhilka food dish gi tag झारखंडी व्यंजन मडुआ छिलका को मिलेगा जीआई टैग, आवेदन हुआ, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand madua chhilka food dish gi tag

झारखंडी व्यंजन मडुआ छिलका को मिलेगा जीआई टैग, आवेदन हुआ

झारखंड सरकार ने स्थानीय मोटे अनाज मड़ुआ से बने मडुआ छिलका को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया है, जिससे इस पारंपरिक व्यंजन को विशिष्ट पहचान मिलेगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, श्रेयसी मिश्रा। रांचीMon, 1 Sep 2025 07:24 AM
share Share
Follow Us on
झारखंडी व्यंजन मडुआ छिलका को मिलेगा जीआई टैग, आवेदन हुआ

झारखंड के स्थानीय मोटे अनाज मड़ुआ से बने मडुआ छिलका को जीआई टैग (भौगोलिक संकेतक) दिलाने की पहल की गई है। इसके लिए पर्यटन विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश पर होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) रांची ने आवेदन दिया है। जीआई टैग के लिए केंद्रीय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे गए हैं, जिसका उत्तर आईएचएम रांची तैयार कर रहा है। आईएचएम को बताना होगा कि मडुवा छिलका किन पैमानों पर अनूठा है, व्यंजन विधि और सांस्कृतिक महत्ता क्या है और जीआई टैग से क्या लाभ होंगे।

स्वाद के साथ पोषणयुक्त भी है यह व्यंजन

आईएचएम रांची के प्राचार्य डॉ भूपेश कुमार ने बताया कि परंपरागत तौर पर झारखंडी मड़ुआ छिलका अपने स्वाद, बनाने की विधि, अनूठे डिजाइन और पोषणीय महत्व के कारण जीआई टैग के योग्य है। आईएचएम रांची संस्थान इस प्रक्रिया में समन्वयक के तौर पर आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।

बल्कि यह भी प्रमाणित करेगा कि झारखंड की यह पारंपरिक व्यंजन अपने स्वाद और सांस्कृतिक विरासत के कारण कैसे विशिष्ट है। इसके लिए राज्य के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों- उत्पादक, विपणक, विक्रेता और स्वयं सहायता समूहों, सखी मंडलों से सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समानांतर तौर पर शुरू की जा रही है।