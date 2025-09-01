झारखंडी व्यंजन मडुआ छिलका को मिलेगा जीआई टैग, आवेदन हुआ

झारखंड सरकार ने स्थानीय मोटे अनाज मड़ुआ से बने मडुआ छिलका को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया है, जिससे इस पारंपरिक व्यंजन को विशिष्ट पहचान मिलेगी।

झारखंड के स्थानीय मोटे अनाज मड़ुआ से बने मडुआ छिलका को जीआई टैग (भौगोलिक संकेतक) दिलाने की पहल की गई है। इसके लिए पर्यटन विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश पर होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) रांची ने आवेदन दिया है। जीआई टैग के लिए केंद्रीय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे गए हैं, जिसका उत्तर आईएचएम रांची तैयार कर रहा है। आईएचएम को बताना होगा कि मडुवा छिलका किन पैमानों पर अनूठा है, व्यंजन विधि और सांस्कृतिक महत्ता क्या है और जीआई टैग से क्या लाभ होंगे।

स्वाद के साथ पोषणयुक्त भी है यह व्यंजन आईएचएम रांची के प्राचार्य डॉ भूपेश कुमार ने बताया कि परंपरागत तौर पर झारखंडी मड़ुआ छिलका अपने स्वाद, बनाने की विधि, अनूठे डिजाइन और पोषणीय महत्व के कारण जीआई टैग के योग्य है। आईएचएम रांची संस्थान इस प्रक्रिया में समन्वयक के तौर पर आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।