... तो उनका जेल लौटना तय है, हेमंत सोरेन पर मरांडी का बड़ा आरोप; कहा- डर रहे हैं सीएम
jharkhand student protest: झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सीएम हेमंत पर बड़ा आरोप लगाया है। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को डर है कि JPSC-JSSC परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच होने पर उन्हें वापस जेल जाना पड़ सकता है। इसी डर से सरकार सीबीआई जांच से बच रही है।
jharkhand student protest: झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने JPSC-JSSC परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया। मरांडी ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री सोरेन जानबूझकर मामले की जांच सीबीआई से कराने से बच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री को डर है कि निष्पक्ष जांच होने पर उन्हें वापस जेल जाना पड़ सकता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सीबीआई की निष्पक्ष जांच होती है तो जांच की आंच निश्चित रूप से उन तक पहुंचेगी और उनका जेल लौटना तय है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सीआईडी और एसीबी जैसी अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हाई-प्रोफाइल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कर रही है, ताकि उन्हें ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से बचाया जा सके।
मारंडी ने कहा कि अब तक हेमंत सरकार छात्रों से कहती रही है कि वह JPSC-JSSC परीक्षाओं में हुई धांधली की ईडी से जांच कराने को तैयार है। लेकिन जैसे ही ईडी ने ECIR दर्ज कर जांच शुरू की, सीआईडी ने तुरंत खयांगते को गिरफ्तार कर लिया। जबकि सीाईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें पहले ही चार बार बुलाया था। कुछ साल पहले एसीबी ने भी ईडी की जांच से बचाने के लिए विनय चौबे को इसी तरह गिरफ्तार किया था।
विपक्ष के नेता ने राज्य के शीर्ष प्रशासन और नौकरियों की बिक्री के बीच गहरी मिलीभगत का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब सत्ता के गलियारों के करीबी लोग खुद शक के घेरे में हों तो निष्पक्ष जांच असंभव है। मारंडी ने आरोप लगाया कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी दोस्त विनोद सिंह, मुख्य सचिव अविनाश कुमार के सहयोगी धर्मेंद्र और पूर्व मुख्य सचिव खयांगते JPSC और JSSC परीक्षाओं के जरिए नौकरियां बेचने में शामिल हैं तो राज्य सरकार की उन जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है जो उन्हीं के अधीन काम करती हैं? छात्रों के अविश्वास का यह भी एक बड़ा कारण है।
मरांडी ने यह भी कहा कि JSSC-CGL जांच में सीआईडी की हरकतें सभी को दिख रही हैं।उन्होंने कहा कि राज्य की हालिया कार्रवाइयों का मकसद आरोपियों को सुरक्षा कवच देना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का इरादा आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें सुरक्षा देना है, ताकि केंद्रीय जांच एजेंसियों की आंच उन तक न पहुंचे।
इस बीच, झारखंड में प्रदर्शनों के साथ-साथ छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक टकराव भी जारी है। रांची में एबीवीपी के सदस्यों ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक विरोध मार्च निकाला। छात्र समूहों और परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई की मांग की है। राज्य के सभी 24 जिलों से आए छात्र इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने तथा बार-बार हो रहे पेपर लीक मामलों की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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