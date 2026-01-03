Hindustan Hindi News
कब होंगे झारखंड निकाय चुनाव, लगभग तय हो गया समय; 14 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना

झारखंड में फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में नगर निकाय चुनाव हो सकता है। अधिसूचना इसके लिए 14 जनवरी के बाद जारी की जा सकेगी। नगर निकाय चुनाव वैलेट पेपर के माध्यम से एक चरण में होगा।

Jan 03, 2026 06:49 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में नगर निकाय चुनाव हो सकता है। अधिसूचना इसके लिए 14 जनवरी के बाद जारी की जा सकेगी। नगर निकाय चुनाव वैलेट पेपर के जरिए एक चरण में होगा। तैयारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों की बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य के डीजीपी, गृह सचिव, नगर विकास सचिव, जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

बैलेट पेपर से मतदान

झारखंड में नगर निकाय चुनाव में पहली बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। अलग-अलग पदों के लिए अलग रंग के मतपत्र होंगे। मेयर और अध्यक्ष के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा, जबकि पार्षद के लिए सफेद रंग का मतपत्र रहेगा। निर्वाचन आयोग ने 150 मुक्त चुनाव चिह्न फाइनल किए हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

यहां होने हैं चुनाव : नगर निगम का चुनाव रांची, हजारीबाग, धनबाद, मेदनीनगर, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो में होगा। वहीं नगर परिषद का चुनाव गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम में होगा। जबकि नगर पंचायत का चुनाव बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया।

चुनाव की तैयारी पर आठ को होगी समीक्षा बैठक

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि चुनाव घोषणा से पहले समीक्षा बैठक आयोजित की जाती हैं। आठ जनवरी की बैठक पहली बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, जिसमें चुनाव तैयारियां, सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

