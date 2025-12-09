IAS विनय चौबे को मिले थे 5 करोड़, झारखंड शराब घोटाले की ACB जांच में बड़ा खुलासा

संक्षेप: झारखंड शराब घोटाले की एसीबी जांच में खुलासा हुआ है कि आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को शराब सिंडिकेट से ₹5 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकारते हुए कहा कि उनके लेन-देन का काम नेक्सेजन के संचालक विनय कुमार सिंह देखते थे।

झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को शराब सिंडिकेट से पांच करोड़ रुपए मिले थे। एसीबी की जांच में यह खुलासा हुआ है। वहीं, एसीबी के समक्ष विनय कुमार चौबे ने भी स्वीकार किया है कि उनके पैसों का ट्रांजेक्शन नेक्सेजन के संचालक विनय कुमार सिंह द्वारा किया जाता था। जांच में यह बात सामने आयी है कि कारोबारी विनय कुमार सिंह और आईएएस विनय कुमार चौबे के बीच गहरा तालमेल था। शराब घोटाले से जुड़े केस 9/2025 की जांच में यह बात सामने आई है कि विनय कुमार चौबे को पांच करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। जांच में यह तथ्य भी उजागर हुआ कि विनय कुमार चौबे ने कथित तौर पर यह कहा था कि उनके पैसे से जुड़े सभी लेन-देन विनय कुमार सिंह ही करेंगे।

ब्रह्मास्त्र एजुकेशन के खाते में 3.16 करोड़ जमा किए एसीबी ने कोर्ट को बताया कि मेसर्स ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्रालि. कंपनी जांच के दायरे में है। इस कंपनी में तत्कालीन डीसी विनय कुमार चौबे के साले शिपिज त्रिपाठी और पत्नी स्वप्ना संचिता निदेशक हैं। जांच में पता चला है कि एक अप्रैल 2010 से नौ जुलाई 2015 के बीच इस कंपनी के खाते में लगभग 3.16 करोड़ रुपए नकद जमा किए गए थे। वहीं, मेसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज प्रालि. द्वारा विनय कुमार चौबे की पत्नी के खाते में 72,97,500 रुपए का भुगतान किया गया। हालांकि बीते रविवार को पूछताछ में विनय चौबे की पत्नी ने बताया है कि वह एक योग्य महिला हैं और उन्होंने नेक्सजेन को कंसल्टेंसी सेवाएं दी थीं, जिसके बदले यह भुगतान हुआ था। लेकिन एसीबी ने इसे मनी ट्रेल का हिस्सा माना है।

ससुर एसएन त्रिवेदी के नाम पर अशोक नगर में खरीदी जमीन एसीबी को शराब और जमीन घोटाले से जुड़े मामलों की जांच के दौरान विनय चौबे के ससुर एसएन त्रिवेदी के नाम पर अशोक नगर में मकान खरीदने की जानकारी मिली है। जांच में पाया गया है कि एनआरआई अमिताभ नारायण से 28 जुलाई 2021 को 20 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी। सेल डीड का नंबर 4932 है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि जमीन के बदले करीब तीन करोड़ भुगतान किया गया। अमिताभ को यह रकम विनय चौबे और उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते से दी गई। वहीं, एसीबी विनय कुमार चौबे व उनके परिजनों के ट्रैवल टिकट व विदेश दौरों के खर्च का भी आंकलन कर रही है। इसके लिए कई ट्रैवल एजेंट्स को पत्र लिखा गया है।

साक्ष्य मिटाने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा डिलीट एसीबी ने जांच में पाया है कि विनय कुमार सिंह के शोरूम से जब्त किए गए कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों से बड़े पैमाने पर डेटा डिलीट किया गया है, ताकि मनी ट्रेल के सबूत मिटाए जा सकें। इसके अलावा, विनय सिंह की पत्नी स्निंग्धा सिंह के म्यूटेशन केस नंबर 481/2010-11 से जुड़े मूल दस्तावेज भी गायब पाए गए हैं, जिसे लेकर अंचलाधिकारी हजारीबाग सदर ने सनहा दर्ज कराया है।