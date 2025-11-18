झारखंड शराब घोटाला: रामगढ़ के डीसी से फैज अक अहमद से एसीबी की घंटों पूछताछ

संक्षेप: झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी ने उत्पाद आयुक्त रह चुके रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद से फर्जी बैंक गारंटी और प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर घंटों पूछताछ की है।

झारखंड शराब घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद से घंटों पूछताछ की। इस दौरान उनसे कई बिंदुओं पर सवाल-जवाब किए। जैसे- जब वे उत्पाद आयुक्त के पद पर थे, तब उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या उन्होंने बैंक गारंटी की जांच कराई? यदि नहीं कराई तो वजह क्या रही?

दरअसल, फैज पूर्व में उत्पाद आयुक्त रह चुके हैं। एसीबी ने उन्हें जून माह में नोटिस दिया था। हालांकि, उस समय जांच एजेंसी ने उन्हें उन अफसरों की श्रेणी में रखकर जानकारी ली थी, जिन्होंने गड़बड़ियां पकड़ी थीं। आगे उत्पाद विभाग में काम कर चुके जमशेदपुर डीसी कर्ण सत्यार्थी से भी पूछताछ होगी।