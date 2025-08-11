Jharkhand liquor scam accused Chhattisgarh police has an eye on them tried two times know reason झारखंड शराब घोटाले के आरोपियों पर छत्तीसगढ़ पुलिस की नजर क्यों? दो बार हुई कोशिश, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड शराब घोटाले के आरोपियों पर छत्तीसगढ़ पुलिस की नजर क्यों? दो बार हुई कोशिश

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची | निशि कान्तMon, 11 Aug 2025 09:07 AM
राज्य में 77 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद छत्तीसगढ़ निवासी श्री ओम साईं बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दो निदेशक अतुल कुमार सिंह और मुकेश मनचंदा को छत्तीसगढ़ पुलिस वहां के किसी अन्य मामले में प्रोडक्शन पर ले जाने की कोशिश में लगी है। अब तक दो बार कोशिश कर चुकी है। लेकिन, सफल नहीं हो सकी।

इस संबंध में वहां की पुलिस ने एसीबी कोर्ट में आवेदन दिया था। इसका विरोध यहां की एसीबी की ओर से किया गया है। दोनों आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से वहां के मामले में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने बात कही जा रही है। जबकि, एसीबी की ओर से कहा गया कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहां के संबंधित कोर्ट में पेशी कर रिमांड पर लें।

जानकारी के अनुसार, शराब घोटाले का एक आरोपी छत्तीसगढ़ के किसी जेल में बंद है। उस आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही शराब घोटाले में रिमांड किया गया है। दोनों आरोपियों को वहां की पुलिस व्यक्तिगत रूप से यहां से क्यों ले जाना चाह रही है, इसके पीछे स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है। जल्द ही तीसरी बार भी दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन पर ले जाने छत्तीसगढ़ पुलिस एसीबी कोर्ट पहुंचेगी और गुहार लगाएगी।

अतुल और मुकेश सात जुलाई से हैं जेल में

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने शराब घोटाले में नाम आने के बाद अतुल कुमार सिंह और मुकेश मनचंदा को पिछले महीने की सात जुलाई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है, तब से दोनों जेल में हैं।

आरोपियों ने जमानत के लिए दाखिल की है याचिका

दोनों ने जमानत की गुहार लगाते हुए 10 जुलाई को याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई लंबित है। दोनों निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड में नियमों के विरुद्ध शराब की आपूर्ति की और अधिकारियों को कमीशन दिया, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा। मामले में वरीय आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे समेत 11 को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक को जमानत मिल चुकी है। 12 आरोपी छत्तीसगढ़ जेल में बंद है।