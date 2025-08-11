झारखंड शराब घोटाले के आरोपियों पर छत्तीसगढ़ पुलिस की नजर क्यों? दो बार हुई कोशिश

जानकारी के अनुसार, शराब घोटाले का एक आरोपी छत्तीसगढ़ के किसी जेल में बंद है। उस आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही शराब घोटाले में रिमांड किया गया है। दोनों आरोपियों को वहां की पुलिस व्यक्तिगत रूप से यहां से क्यों ले जाना चाह रही है, इसके पीछे स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है।

राज्य में 77 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद छत्तीसगढ़ निवासी श्री ओम साईं बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दो निदेशक अतुल कुमार सिंह और मुकेश मनचंदा को छत्तीसगढ़ पुलिस वहां के किसी अन्य मामले में प्रोडक्शन पर ले जाने की कोशिश में लगी है। अब तक दो बार कोशिश कर चुकी है। लेकिन, सफल नहीं हो सकी।

जानकारी के अनुसार, शराब घोटाले का एक आरोपी छत्तीसगढ़ के किसी जेल में बंद है। उस आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही शराब घोटाले में रिमांड किया गया है। दोनों आरोपियों को वहां की पुलिस व्यक्तिगत रूप से यहां से क्यों ले जाना चाह रही है, इसके पीछे स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है। जल्द ही तीसरी बार भी दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन पर ले जाने छत्तीसगढ़ पुलिस एसीबी कोर्ट पहुंचेगी और गुहार लगाएगी।

अतुल और मुकेश सात जुलाई से हैं जेल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने शराब घोटाले में नाम आने के बाद अतुल कुमार सिंह और मुकेश मनचंदा को पिछले महीने की सात जुलाई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है, तब से दोनों जेल में हैं।