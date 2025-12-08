Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand liquor scam acb asked suspended ias vinay choubey wife why vinay chauey credited 1.5 crore in account
खाते में क्यों डाले डेढ़ करोड़; शराब घोटाले में फंसे IAS विनय चौबे की पत्नी से एसीबी के सवाल

खाते में क्यों डाले डेढ़ करोड़; शराब घोटाले में फंसे IAS विनय चौबे की पत्नी से एसीबी के सवाल

संक्षेप:

सूत्रों के अनुसार, स्वप्ना संचिता ने ज्यादातर सवालों का जवाब गोलमोल दिया। इससे पहले तीन दिसंबर को भी स्वप्ना संचिता से एसीबी की टीम ने उनके आवास पर जाकर पूछताछ की थी। एसीबी ने चौबे के खिलाफ 24 नवंबर को एक और प्राथमिक की दर्ज की थी। 

Dec 08, 2025 09:24 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईएएस विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से रविवार को एसीबी टीम ने पूछताछ की। यह पूछताछ एसीबी के डीआईजी, एसपी समेत कई अधिकारियों ने चौबे के कांके रोड स्थित आवास पर की। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने स्वप्ना संचिता से उनके बैंक खाते में झारखंड में शराब और जमीन घोटाले के आरोपी नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय सिंह के बैंक खाते से वर्ष 2020-23 के दौरान हुए करीब डेढ़ करोड़ के ट्रांजेक्शन के बारे में सवाल पूछे गए।

एसीबी ने चौबे के खिलाफ 24 नवंबर को एक और प्राथमिक की दर्ज की थी। प्राथमिकी में उनके रिश्तेदारों और दोस्त विनय सिंह समेत सात लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।

सभी पर भ्रष्टाचार करने और इसके जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में विनय चौबे के अलावा उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, विश्वसनीय मित्र और अवैध संपत्ति में निवेश करने वाले विनय सिंह और विनय सिंह की पत्नी संचिता सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा विनय चौबे के साले शिपिज त्रिवेदी, शिपिज त्रिवेदी की पत्नी प्रियांका त्रिवेदी और विनय चौबे के ससुर एसएन त्रिवेदी भी नामजद अभियुक्त हैं। प्राथमिकी में करोड़ों की गड़बड़ी, फर्जी लेनदेन और परिवार व कर्मचारियों के जरिए अवैध संपत्ति की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। विनय चौबे और विनय सिंह शराब घोटाला, जमीन घोटाला के सिलसिले में दर्ज मामले में अभी जेल में बंद हैं।

शराब और जमीन घोटाले के आरोपी नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश में एसीबी की टीम ने रविवार को बिहार के लखीसराय जिले के नयासराय स्थित उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड एसीबी की टीम स्निग्धा सिंह से संबंधित जानकारियों के आधार पर उनकी तलाश में जुटी हुई है। दूसरी ओर जेल में बंद विनय सिंह से भी एसीबी ने रविवार को पूछताछ की। नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के संचालक विनय कुमार सिंह वर्तमान में हजारीबाग जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को एसीबी ने शराब घोटाले और वन भूमि घोटाले से जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए कई बार नोटिस भेजा है। स्निग्धा अब तक एसीबी के समक्ष उपस्थित नहीं हुई हैं। पूरे मामले में एसीबी स्निग्धा सिंह को महत्वपूर्ण कड़ी मान रही है।

वन भूमि घोटाले का यह मामला विनय कुमार चौबे के हजारीबाग उपायुक्त कार्यकाल से जुड़ा है, जब स्निग्धा सिंह के नाम पर जमीन की जमाबंदी की गई थी। इस मामले में एसीबी पहले ही विनय कुमार सिंह, विजय प्रताप, विनय चौबे और तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। स्निग्धा सिंह की गिरफ्तारी या पूछताछ इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Jharkhand News Ranchi News
