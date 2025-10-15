झारखंड शराब घोटाले में ACB का बड़ा ऐक्शन, प्लेसमेंट एजेंसी के 3 निदेशक गिरफ्तार

संक्षेप: झारखंड एसीबी ने शराब घोटाला मामले में मेसर्स विजन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक परेश अभेयसिंह ठाकोर, विक्रमासिंह अभेसिंह ठाकोर और महेश शिडगे को गिरफ्तार किया है। तीनों को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है।

झारखंड एसीबी ने शराब घोटाला मामले में मेसर्स विजन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक परेश अभेयसिंह ठाकोर, विक्रमासिंह अभेसिंह ठाकोर और महेश शिडगे को गिरफ्तार किया है। एसीबी एडीजी प्रिया दुबे के मुताबिक, तीनों निदेशकों को सन स्काई पार्क वकील ब्रिज सोसायटी अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। सोमवार को गिरफ्तारी के बाद तीनों को कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया। बुधवार को सभी को जेल भेजा जाएगा।

जानकारी के अनुसार, मेसर्स विजन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का चयन हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में मानव संसाधन प्रदाता के तौर पर किया गया था। प्लेसमेंट एजेंसी ने 27 अगस्त 2023 को कंपनी के प्रतिनिधि नीरज कुमार के हस्ताक्षर से 5,35,35,241 रुपये की फर्जी बैंक गारंटी जमा कराई। 28 दिसंबर 2023 को पुन: कंपनी के निदेशक महेश शिडके के हस्ताक्षर से बैंक गारंटी जमा कराई गई। कारण बताया गया कि आंतरिक बदलाव के कारण ऐसा किया गया है। एसीबी ने जांच में पाया कि नई बैंक गारंटी की जांच के लिए 10 जनवरी 2024 को लिखा गया, लेकिन किसी भी स्तर से फिर उत्पाद विभाग या जेएसबीसीएल ने बैंक गारंटी की जांच नहीं कराई।