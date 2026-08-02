Jharkhand Weather: खेत में धान की रोपाई के दौरान गिरी बिजली, 5 महिलाओं की मौत, 4 घायल
Jharkhand Lightning Strike: झारखंड के रामगढ़ और गोड्डा जिलों में खेतों में धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से पांच महिलाओं की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गईं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की है।
Jharkhand Lightning Strike: झारखंड में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में पांच महिलाओं की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गईं। ये हादसे रामगढ़ और गोड्डा जिलों में हुए। सभी महिलाएं खेतों में धान की रोपाई कर रही थीं, तभी उन पर बिजली गिर गई।
रामगढ़ में तीन महिलाओं की मौत
पुलिस के मुताबिक, रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में आकाशीय बिजली गिरने से तीन महिलाओं की जान चली गई। मृतकों की पहचान रेखा देवी (45), रोशनी कुमारी (21) और सुशांति देवी (34) के रूप में हुई है। इनमें रेखा देवी और रोशनी कुमारी सकुल गांव की रहने वाली थीं, जबकि सुशांति देवी पलानी गांव की निवासी थीं।
गोड्डा में दो अन्य महिलाओं की मौत
वहीं, गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के महेशपुर-रामपुर गांव में बिजली गिरने से दो अन्य महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि उनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। घटना में चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खेतों या खुले स्थानों पर काम करने से बचने की अपील की है।
झारखंड में 4 दिनों तक बिजली-बारिश के आसार
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले चार दिनों तक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बादल गरजने, बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने तीन से छह अगस्त तक कई जिलों में बादल गरजने, बिजली चमकने तथा तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने को लेकर 'येलो' अलर्ट (सतर्क रहें) जारी किया है।
40-50 Km की स्पीड से हवाएं चलने के आसार
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इस दौरान पूरे राज्य में बादल गरजने, बिजली चमकने तथा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को उत्तर-पश्चिमी जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार तथा मध्यवर्ती जिलों हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो में भारी बारिश होने का अनुमान है।
झारखंड के इन इलाकों में बारिश के आसार
बुधवार को राज्य के पूर्वोत्तर जिलों--देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण-पूर्वी जिलों पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में भी भारी बारिश हो सकती है। हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, गुमला और खूंटी जिलों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें