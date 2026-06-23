Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिशोम गुरु शिबू सोरेन पद्म भूषण से सम्मानित, किसने राष्ट्रपति से ग्रहण किया पुरस्कार?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के नेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 2026 के लिए कई हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने वाले और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया। शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह सम्मान ग्रहण किया।

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया। शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन ने दिवंगत नेता की ओर से पद्म भूषण सम्मान ग्रहण किया। राष्ट्रपति ने टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक समेत 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया।

बीते 21 फरवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने फादर्स डे पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक भावुक पोस्ट किया था। हेमंत सोरेन ने लिखा था कि पिता केवल एक रिश्ता नहीं वरन संघर्ष, साहस, संकल्प और संस्कार की वह पाठशाला हैं, जहां जीवन जीने का ज्ञान मिलता है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने हमें हमेशा सिखाया कि लोगों का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। अपने राज्य और लोगों के अधिकारों के लिए हर परिस्थिति में डटकर खड़ा रहना ही सच्ची सेवा है।

झारखंड को अलग राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव (तब बिहार, अब झारखंड में) में हुआ था। शिबू सोरेन आदिवासी और क्षेत्रीय राजनीति में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्हें 'दिशोम गुरु' (धरती के नेता) के तौर पर जाना जाता है। शिबू सोरेन को आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है।

शिबू सोरेन का शुरुआती जीवन निजी दुख और गहरे सामाजिक-आर्थिक संघर्षों से भरा था। शिबू सोरेन जब 15 साल के थे तब 27 नवंबर, 1957 को गोला ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर लुकाइयाटांड जंगल में उनके पिता शोबारन सोरेन की कथित तौर पर साहूकारों ने हत्या कर दी थी। इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया था। इस घटना ने उन पर गहरा असर डाला। यही घटना उनके भविष्य के राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत का कारण बनी।

साल 1973 में धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक जनसभा के दौरान शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना की थी। यही जेएमएम अलग आदिवासी राज्य की मांग के लिए राजनीतिक आवाज बनी गई। पार्टी को आदिवासी समाज का व्यापक समर्थन मिलता गया। शिबू सोरेन ने सामंती शोषण के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम किया। जल्द ही वह आदिवासी नेता के रूप में चर्चित हो गए।

उनके और अन्य लोगों की अगुवाई में दशकों तक चले आंदोलन के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड के गठन के साथ अलग राज्य की मांग आखिरकार पूरी हो गई। वे दुमका से कई बार विधायक बने। वह मई 2014 से 2019 के बीच 16वीं लोकसभा के सदस्य बने। जून 2020 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। UPA सरकार में उन्होंने कई बार केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया।साल 2025 में शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।